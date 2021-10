Marina Ripa Di Meana com’è morta e malattia/ Muore a 76 anni causa tumore:”Ho scelto la sedazione continuata”

Com’è morta Marina Ripa Di Meana?

Oggi, 21 ottobre 2021, Marina Ripa Di Meana avrebbe compiuto 80 anni. Malata di cancro dal 2002, la marchesa è morta il 5 gennaio 2018: “È morta a Roma all’età di 76 anni Marina Ripa di Meana, signora da copertina e donna controcorrente. Da oltre 16 anni combatteva contro il cancro, come lei stessa aveva raccontato”, ha annunciato l’agenzia Ansa. Marina ha lasciato un video testamento, pubblicato su Radio Radicale: “Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ormai, mi è difficile, mi procura dolore insopportabile. Il tumore ormai si è impossessato del mio corpo. Ma non della mia mente, della mia coscienza”.

La marchesa ha affidato le sue ultime volontà a Maria Antonietta Farina Coscioni e, dopo aver pensato al suicidio assistito in Svizzera, con lei ha scelto la sedazione palliativa profonda continuata.

Marina Ripa Di Meana: “tornare alla terra senza sofferenze inutili”

Con il suo video testamento, Marina Ripa Di Meana ha voluto far sapere ai malati terminali che c’è un’alternativa al suicidio assistito in Svizzera: “È con Maria Antonietta Farina Coscioni che voglio lanciare questo messaggio, questo mio ultimo tratto: per dire che anche a casa propria, o in un ospedale, con un tumore, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze. Fallo sapere, fatelo sapere”.

Marina Ripa Di Meana è morta nel sonno. Nella sua ultima apparizione in tv il 18 dicembre 2017 a La vita in diretta Marina Ripa Di Meana aveva detto che la malattia l’aveva resa migliore: “Perché quando stiamo bene noi diamo per scontata la vita, invece quando le forze diminuiscono piano piano godi dei privilegi della giornata delle cose belle che ti succedono”.

