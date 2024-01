Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino/ “All’inizio della nostra storia, lei lavorava…”

Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino

Andrea Sannino si gode il momento magico insieme alla famiglia. Il cantautore è sposato con Marinella Marigliano, è originaria di Ercolano ed è un’ex ballerina. La coppia ha formato una famiglia con la nascita di due figli, Gioia nata nel 2019 e Alessandro nel 2020. Appassionata di danza, con il tempo, ha scelto di dedicarsi totalmente alla famiglia. Di lei, in realtà, non si sa molto altro. Schiva e riservata, sul proprio profilo Instagram pubblica soprattutto foto della sua famiglia condividendo i tanti momenti che trascorre con i figli e il marito.

In occasione della pubblicazione dell’album “Mosaico”, Marinella ha dedicato delle dolci parole al marito: “Oggi una parte del tuo mosaico prende vita ,ed io e i nostri figli siamo fieri di questo lavoro. Sono stati mesi intensi e pieni di impegno ,spesso tornavi a casa e non avevi tempo per noi perché eri troppo preso. Sappiamo quanto amore hai messo in questo progetto ,quanta voglia di mostrarti ancora una volta per quello che sei ed e questo che ti ripaga ogni volta perché nonostante la tua crescita artistica tu resti sempre quello della clio blu!!! Siamo fieri di te papà tanta tanta merda per questo nuovo progetto!!!”.

Le parole di Andrea Sannino sulla moglie

Dell’amore che, da anni, lo lega a Marinella Marigliano, Andrea Sannino ha parlato ai microfoni di Ciao Maschio, la trasmissione Rai condotta da Nunzia De Girolamo. Nel corso dell’intervista, il cantautore ha svelato alcuni dettagli della relazione con la moglie che, all’inizio della loro storia d’amore, era solita fare un gesto importante nei suoi confronti ogni volta che uscivano insieme.

“All’inizio della nostra storia mia moglie lavorava, io no, e cosi quando uscivamo con gli amici mi passava da sotto il tavolo i 50 euro per pagare la cena, è una grande donna”, le parole di Sannino.

