Marino Bartoletti “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora”/ “6 mesi di terapie”

Non riesce a trattenere l’emozione Marino Bartoletti nel salotto di Oggi è un altro giorno quando Serena Bortone lo introduce ad un argomento molto delicato: la sua malattia. Un racconto che Bartoletti finora non ha mai fatti, per pudore e riservatezza. Solo pochi mesi fa, il noto giornalista ha scoperto di avere un tumore e ha iniziato un ciclo di terapie. In diretta su Rai 1 così racconta: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora.” Ha spiegato allora perché ha deciso di rompere gli indugi e parlarne: “Ho grande pudore nel parlare di questa cosa ma è giusto che si sappia, nella misura in cui siamo personaggi pubblici. È una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate che per fortuna è stata presa per tempo però non possiamo sempre essere figli della fortuna e dire che succede sempre agli altri”.

Marino Bartoletti ha dunque raccontato di essersi sottoposto a delle specifiche cure: “Io ho avuto sei mesi di terapie importanti, due mesi di radioterapia e la prima cosa che mi sono regalato è stato venire qui da te a parlare di Sanremo“, ha detto a Serena Bortone, ricordando le sue ospitate durante il Festival. Il giornalista e conduttore ha allora concluso con la sua speranza per il futuro: “Io ho avuto il fuoco dentro, spero di poterlo rimuovere perché ho ancora tante cose da fare. Io spero di riacquistare tutta la serenità che credo di meritare”.

