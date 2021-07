Mario Biondi papà di 9 figli a 50 anni: “Averne altri? Mai dire mai”/ “Sono nonno”

Mario Biondi ha 50 anni ma conta già una famiglia numerosissima. Ben nove i figli avuti, di cui racconta con grande gioia nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Grandi nella puntata di Dedicato del 21 luglio. “Ho avuto nove figli con quattro mamme diverse, la vita poi prende delle strade strane…” ha esordito il celebre cantante dalla voce black. Così ha continuato: “Per me simboleggiano un grande amore per la vita, credo di essere molto innamorato, un regalare agli altri la vita ma anche a me stesso. Fare un figlio è l’atto d’amore più grande in una coppia, è l’apoteosi di un rapporto. Sono dei ragazzi molto in gamba, responsabili, di buon cuore.” Nove figli e, forse, non è finita qui. Biondi, infatti, non esclude la possibilità di allargare ulteriormente la famiglia: “Altri figli? Mai mettere limite alla provvidenza, i figli sono una grande benedizioni, non posso dire ‘adesso basta!’. – e annuncia – Sono anche diventato nonno!”

MARIO BIONDI/ "Dispiaciuto per Milva, diamo più valore alla musica italiana"

Mario Biondi, il rapporto con il padre e il quasi addio alla musica

Mario Biondi ha ricordato anche il bel rapporto con suo padre: “era un cantante e ha per forza voluto farmi fare il cantante – ha scherzato – Mi ha insegnato il senso della responsabilità”. E in merito alla carriera musicale, ha tuttavia svelato che “Avevo quasi voglia di smettere o, comunque, di trovarmi un’alternativa lavorativa che mi desse un po’ di stabilità, non tanto economica. Avevo poi già dei figli….” Per fortuna è rimasta solo un’idea perché, ad oggi, Mario Biondi continua a fare musica: “Non mi sento ancora arrivato, sono sempre alla ricerca, ho voglia di fare qualcosa ed è questa la formula per fare ancora.”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Romina, compagna di Mario Biondi/ Mamma di Mil e Mariaetna: l'origine del suo nomeConcerto Epifania 2021/ Streaming scaletta e ospiti: l'orchestra omaggia Pino Daniele

© RIPRODUZIONE RISERVATA