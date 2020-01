Mario Cecchi Gori, chi è figlio di Rita Rusic/ “Mamma? Affettuosa e moderna”

Come vi abbiamo già parlato in più di una occasione, Rita Rusic ha due figli: Mario e Vittoria. Recentemente, parlando delle grandi gioie della sua vita, ha menzionato proprio loro, al primo posto. Stasera l’affascinante maschio di casa Cecchi Gori potrebbe entrare nella residenza più spiata di Cinecittà per fare una sorpresa alla madre? Non ci è dato saperlo ma, nel dubbio, vi aggiorniamo uguale che male non fa (oppure sì?). Mario Cecchi Gori Junior è un giovane molto riservato e sensibile. In questi anni di esposizione mediatica da parte dei suoi genitori, lui ha preferito stare nell’ombra.

Mario Cecchi Gori, chi è il figlio di Rita Rusic

“Essere figlio di” lo ha responsabilizzato talmente tanto da renderlo un uomo con i piedi saldi al suolo e la testa sulle spalle. È nato tra i grandi del cinema italiano e tra star internazionali che, prima il nonno Mario e poi suo padre Vittorio in coppia con Rita, Rusic erano abituati a invitare nel salotto di casa. Da Carlo Verdone a Massimo Troisi, a Roberto Benigni e Leonardo Pieraccioni li ha conosciuti tutti. Raggiunto dalla pagine di “Chi” ha svelato: “Come ho reagito quando ha saputo che mamma entrava nella Casa? Sono sincero. La prima reazione è stata di imbarazzo pensando egoisticamente che non è facile avere una madre sotto i riflettori 24 ore su 24. Ora, però, tifo per lei, naturalmente”. “E’ stata una mamma sicuramente affettuosa – aggiunge – aperta, moderna che rispetta noi figli e le nostre scelte e volontà anche se non sempre condivise da lei. Non è da tutti”.

