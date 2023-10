Mario Di Cosmo, chi è marito di Rosanna Lambertucci/ “Mio fratello prima di morire mi ha detto di sposarlo”

Mario Di Cosmo è il marito di Rosanna Lambertucci: dalla proposta di matrimonio alle nozze

Da pochi mesi Rosanna Lambertucci è convolata a nuove nozze. La 77enne, attualmente tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2023, ha sposato Mario Di Cosmo, più giovane di lei, con il quale si dice felicissima. La proposta di matrimonio è arrivata a sorpresa, durante un appuntamento al Luna Park, quando Mario le ha proposta di fare questo passo insieme. Inizialmente Rosanna si è detta titubante, anche per la differenza d’età, poi l’amore ha avuto la meglio.

A convincerla a convolare a nozze con Mario hanno inciso anche le parole del fratello Alberto. Poco prima di morire, l’uomo, come raccontato al settimanale CHI, ha dato la sua benedizione a questa unione: “Mi ha detto: Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene”, ha rivelato lei.

Rosanna Lambertucci e i dubbi sulla differenza d’età con Mario Di Cosmo

D’altronde fino a quel momento a frenare Rosanna Lambertucci era stato anche l’impossibilità di creare con lui una nuova famiglia: “A lui piacciono tantissimo i bambini e l’ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. – ha dichiarato scrittrice – Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: ‘Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?’. Lui mi rispose: ‘Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga’. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così? Persino sua mamma, la mia futura suocera, mi ha rivelato che non ha mai portato nessuna donna in casa prima di me”.

Rosanna Lambertucci ha poi parlato anche della passione con suo marito Mario: “Dopo tanti anni cambia in meglio. La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione”.

