“Mario Draghi ama spigola, spaghetti e vongole”/ Il titolare della pescheria svela…

Si chiama Manuel Luciotti, è il titolare della ‘pescheria Parioli‘ e, tra i suoi abituali clienti, ne ha uno particolarmente prestigioso che corrisponde al nome di Mario Draghi. Intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Luciotti ha svelato i gusti a tavola dell’ex numero della Bce, oggi premier.

“Draghi si serve da noi da anni, e ha due piatti preferiti: la spigola e, come primo, gli spaghetti con le vongole veraci”, ha raccontato il titolare del ristorante che, a quanto pare, è tra i preferiti in assoluto di Draghi. Oltre a queste portate, Luciotti svela le altre che il premier sceglie con frequenza: “Anche le alici marinate e i calamari”. Svela, inoltre, che Draghi si reca spesso di persona ad acquistare i suoi piatti preferiti: “Si, spesso viene proprio lui accompagnato dalla scorta”.

Il racconto di Manuel Luciotti continua, anche perché Mario Draghi non solo si serve spesso presso il suo ristorante ma chiede a lui anche consigli su come cucinare il pesce: “Certo, è molto scrupoloso, sia sui condimenti sia sui tempi di cottura. – ha raccontato Luciotti – La spigola ad esempio la fa in padella, con un filo d’olio, sale e una lacrima di vino bianco”. L’ultimo acquisto di Draghi? “Proprio stamattina gli ho consegnato a casa dei calamari per farne una frittura da mangiare come antipasto. Poi gli ho portato una spigola, dei gamberoni sgusciati e delle vongole”, ha raccontato il titolare. A chiamarlo, però, non è stato Draghi in persona: “No, sua moglie. In questo momento non credo abbia tempo per occuparsi di queste cose…”



