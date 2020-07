Mario Draghi/ Nominato da Papa in Accademia delle Scienze Sociali: legame con gesuiti

Mario Draghi è stato nominato membro dell’Accademia delle Scienze Sociali da Papa Francesco. È la prima “carica”, seppur non operativa, che assume l’ex presidente della Bce da quando nel novembre scorso ha lasciato il suo incarico di otto anni a Francoforte. L’organismo consultivo di cui fa parte è un’istituzione nata nel 1994 con lo scopo di dare alla Chiesa gli strumenti per lo sviluppo della dottrina sociale e per studiarne gli effetti dell’applicazione nella società contemporanea. L’Accademia delle Scienze Sociali è presieduta dall’economista Stefano Zamagni, invece il vescovo argentino Sanchez Sorondo ne è cancelliere. Mario Draghi, che è stato allievo del collegio Massimo di Roma retto da gesuiti, ha incontrato più volte Papa Francesco. Nel 2013, pochi mesi dopo l’elezione di Bergoglio a Pontefice, con la sua famiglia in udienza, poi nel 2016 era in prima fila con Angela Merkel in occasione del conferimento al Papa del Premio Carlo Magno in Vaticano. Ma potrebbero esserci state altre occasioni in maniera riservata.

MARIO DRAGHI E L’INCONTRO CON LUIGI DI MAIO

C’è comunque un legame tra Mario Draghi e Papa Francesco ed è quello con i gesuiti. Nel 2010 l’economista, allora governatore della Banca d’Italia, scrisse un ricordo sull’Osservatore Romano dei suoi anni di studio al collegio Massimo quando morì padre Franco Rozzi, storico preside dell’istituto. Anche l’ex presidente della Bundesbank Hans Tietmeyer ha fatto parte a lungo dell’Accademia delle Scienze sociali, che ha sede dentro i giardini vaticani, a ridosso dei Musei. Ne è stato membro fino alla sua scomparsa nel 2016. Ma Mario Draghi sta suscitando indiscrezioni per l’incontro che ha avuto recentemente con Luigi Di Maio. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AdnKronos, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. Si parla di uno scambio di punti di vista sulla situazione politica ed economica che però ha scatenato diverse reazioni politiche. «Al centro dei colloqui i dossier europei in virtù del ruolo svolto da Mario Draghi ai vertici della Banca Centrale Europea», precisano fonti della Farnesina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA