Mario e Armanda Anelli, genitori Drupi/ “Senza padre, mamma il perno della mia vita”

Drupi, al secolo Giampiero Anelli, è nato a Pavia il 10 agosto 1947 da Mario e Armanda Anelli. Papà Mario, sommergibilista, è morto quando il figlio ha solo un anno. “Non avendo il padre, è stata mia mamma il perno della mia vita”, ha raccontato l’artista a La Provincia Pavese. La signora Armanda ha lavorato per oltre 20 anni alla Snia Viscosa e poi altri decenni come colf. Cresciuto senza papà, Drupi ha imparato tutto da mamma Armanda: “Mi ha trasmesso quel senso di assoluta onestà delle signore di una volta che nel mio lavoro non mi ha sempre giovato. Al giorno d’oggi un po’ di furbizia e un po’ di pelo sullo stomaco ci vorrebbe, ma io non ne sono capace”. L’artista ha ammesso che la madre lo voleva idraulico perché per lei “cantare non è un lavoro serio”, nonostante il figlio abbia partecipato più volte al Festival di Sanremo.

Dorina Dato, moglie Drupi/ "Gelosa di lui? Mai, non c'è stata competizione tra noi"

Drupi e il forte legame con mamma Armanda

Donna dalla tempra forte e di grande generosità, la signora Armanda Anelli ha conquistato anche gli amici musicisti del figlio. Larry Dun, il leader degli “Eart, Wind, & Fire”, adorava lei e la sua cucina: “Per lei era solo un tastierista. Mi diceva: “Viene da Voghera, però è un po’ nero per essere dell’Oltrepo”. Inutile spiegarle che Larry è di Los Angeles, lei non sa nemmeno dove si trova”, ha raccontato nel 2007 a La provincia Pavese. Drupi ha dedicato anche alcuni canzoni alla madre: “Una si chiamava proprio Armanda e raccontava di una donna dai capelli bianchi che immaginavo da giovane ‘quando vibrava sotto le mani di un uomo”. Da piccolo Drupi era un bambino molto vivace, ma la mamma non urlava mai per sgridarlo: “Mi teneva il muso. Andava avanti per un giorno o due. Ormai sono tanti anni che non lo fa più: ha capito che non mi fa più effetto, allora invece mi feriva molto”.

LEGGI ANCHE:

Drupi, perché Giampiero Anelli si fa chiamare così?/ "In una recita all'oratorio..."Michela Marzano/ "L’anoressia è un sintomo, il senso di colpa viene da più lontano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA