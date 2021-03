Mario Ermito, appello a Terence Hill: “Voglio incontrarlo”/ “È il mio spirito guida”

Mario Ermito ha un grande sogno: incontrare il suo idolo Terence Hill. Lo rivela al giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, svelando i motivi che hanno reso il noto attore così importante nella sua vita. “Incontrare Terence Hill è proprio un sogno che ho e, più che incontrarlo, vorrei proprio scambiare due chiacchiere con lui, pensieri, perché io sono sicuro di avere tante cose in comune con lui…”, ha rivelato l’ex gieffino, spiegando poi il perché di questo sogno.

“Il mio primo approccio al cinema, a questo bellissimo mondo, è arrivato grazie ai film di Terence Hill. Il mio film preferito, d’altronde, è ‘Il mio nome è nessuno’, diretto da Sergio Leone con Terence Hill. Lui per me è uno spirito guida nella recitazione, devo tutto a lui. Poi il suo vero nome è Mario, si chiama come me!”

Mario Ermito: “La vittoria di Tommaso Zorzi? Lo meritava di più Dayane Mello!”

Dall’appello per Terence Hill si passa al Grande Fratello Vip, con particolare attenzione a Dayane Mello che, proprio di recente, ha ammesso di star soffrendo tanto. “Ho sentito Dayane qualche ora fa, – ha annunciato Ermito – le ho scritto dopo tanto tempo perché ho voluto rispettare anche il momento del vortice mediatico che sta vivendo. Adesso lei ha bisogno di ritrovare un po’ di serenità interiore, se lo merita.” Ermito ha inoltre ammesso di non essere d’accordo con la vittoria di Tommaso Zorzi: “Dayane avrebbe dovuto vincere. – ma ha specificato – Più che per la vicenda che l’ha segnata, lei ha dimostrato di essere un personaggio molto forte, uno spirito libero. Ecco perché in lei mi ci rivedevo, lei ha sempre avuto questa libertà di pensiero. Anche cambiare spesso pensiero, lo facciamo un po’ tutti…”



