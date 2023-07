Mario Giordano: “61.000 morti per il caldo? Lavaggio del cervello”/ “I numeri veri dicono altro”

Da qui, l’analisi: “Abbiamo suddiviso i 22.513 morti in eccesso del 2022 per trimestri: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio- settembre, ottobre-dicembre. Scopriamo che tra gennaio e marzo la mortalità non è aumentata, ma addirittura diminuita di 8.757 (forse effetto di una stagione influenzale più blanda, magari grazie all’effetto mascherine). Quindi, per arrivare alla media annuale di 22.513 morti in eccesso, significa che negli altri nove mesi dell’anno ci sono stati 31.270 morti in eccesso (31.270-8.757=22.513). Di questi 31.270 morti in eccesso tra aprile e dicembre quanti sono morti nei mesi caldi (luglio-settembre)? Ecco la risposta che cercavamo: 15.319, cioè appena il 48 per cento del totale“. Dunque, secondo Mario Giordano su La Verità, “Anche ammettendo che tutti (ma dico proprio tutti) quei 15.319 morti in eccesso fra luglio e settembre siano dovuti al cambiamento climatico, anche ammettendo cioè che tutti quei 15.319 morti in eccesso siano stati stroncati dal caldo, resta un 52 per cento di morti negli altri mesi, che sono difficilmente imputabili al clima”.