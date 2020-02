Mario sorprende i tre figli con Higuain/ “Perdonatemi, vi amo!” (C’è posta per te)

L’ultima storia di questa puntata del 20 febbraio di C’è Posta per te è quella di un regalo che si chiama Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juventus è la sorpresa speciale che Mario fa ai suoi tre figli, per i quali Higuain è un vero e proprio idolo. “Voglio dirgli grazie di avermi dato la dignità di un essere umano ma anche perdono per la mia assenza”, racconta l’uomo. Tutto cambia nel 2010, quando non solo viene a mancare suo padre ma scopre anche di avere un brutto male. Si allentano i rapporti con sua moglie che si allontana da lui, inoltre la sua attività va a rotoli e iniziano i problemi economici. Quando si separa poi da sua moglie, i suoi tre figli vanno a vivere con lui. Tuttavia è costretto a partire per un lavoro che riesce a trovare solo in Germania. Da qui la lunga separazione.

Mario sorprende i suoi tre figli a C’è posta per te con… Gonzalo Higuain!

Mario chiama C’è Posta per te perché è arrivato il momento di chiedere scusa ai suoi figli per questa assenza forzata e per essere mancato in momenti importanti delle loro vita. Alla vista del loro papà, i tre ragazzi – Armando, Samuele e Jessica – scoppiano in lacrime. “Voi siete la molla che mi spinge a rialzarmi e a reagire sempre, voi siete dei figli miracolosi e più dolci del più dolce gelato” scrive Mario nella sua commovente lettera per i figli. Dopo anni in Germania, Mario è riuscito a tornare in Italia e ad aprire una gelateria in cui lavora con i suoi figli. Per loro tre arriva infine il momento della sorpresa: in studio arriva Gonzalo Higuainh che abbraccia i tre ragazzi e si complimenta per la bella famiglia che compongono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA