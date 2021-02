Mariolina Cannuli/ L’ex marito Marco Lami e quel no a Berlusconi e Mike Bongiorno

Mariolina Cannuli assoluta protagonista nella puntata di questa sera dei Soliti Ignoti. L’ex annunciatrice non ha parlato dell’ex marito Marco Lami, né è tornata sul quel famoso no a Berlusconi e Mike Bongiorno. Ospite di Amdeus, vuole semplicemente divertirsi e trascorrere una serata di leggerezza e di intrattenimento con il pubblico di Raiuno. In passato il suo personaggio aveva fatto discutere, appunto, per un secco rifiuto a Silvio Berlusconi, che a quanto pare l’aveva chiamata per fare l’annunciatrice. All’epoca Mariolina Cannuli aveva altri progetti e così decise di rifiutare una proposta apparentemente irrinunciabile: “Silvio Berlusconi mi chiamò per fare l’annunciatrice da lui, ma dissi no. Il cavaliere mi invitò a diventare il volto ufficiale di canale 5 insieme a Mike Bongiorno, ma canale 5 lo chiudevano 15 giorni sì e 15 giorni no e io avevo bisogno di lavorare con continuità“. Evidentemente Mariolina Cannuli non se la sentiva, così decise di lavorare dietro le quinte, come raccontato dalla stessa in una delle tante interviste rilasciate ai media: “Lui, allora, mi disse che avrei lavorato per lui dietro le quinte e per tre anni ho insegnato dizione alle sue ragazze come Gabriella Golia ed Emanuela Folliero”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA