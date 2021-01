Marion Ramsey è morta/ L’agente Hooks di Scuola di polizia a 73 anni: malata di…

Lutto nel mondo del cinema. A 73 anni, nella sua casa di Los Angeles, è morta l’attrice Marion Ramsey, storica protagonista di Scuola di Polizia in cui interpretava l’agente Laverne Hooks. Un ruolo che le aveva permesso di diventare famosa in tutto il mondo ed oggi, dopo la notizia della sua morte, sono tantissimi i fans che piangono la sua scomparsa sui social. Con il suo sorriso, Marion Ramsey aveva conquistato il cuore del pubblico. L’attrice si era recentemente ammalata, ma il suo agente non ha fornito ulteriori dettagli sulla causa del decesso come fa sapere la BBC. «La sua passione per la recitazione e la condivisione del suo cuore con il mondo era immensa — ha detto Roger Paul Inc alla Bbc —. Marion portava con sé una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre».

CHI ERA MARION RAMSEY, L’ATTRICE DI SCUOLA DI POLIZIA MORTA A 73 ANNI

Marion Ramsey non è stata solo una protagonista indiscussa e amatissima di Scuola di polizia. L’attrice, infatti, ha avuto anche una brillante carriera a Broadway dove si è messa in mostra recitando nel musical biografico sul pianista jazz Eubie Blake. Per la saga di Scuola di polizia ha recitato in Scuola di polizia, Scuola di polizia 2 – Prima missione, Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare, Scuola di polizia 4 – Cittadini in… guardia, Scuola di polizia 5 – Destinazione Miami e Scuola di polizia 6 – La città è assediata. Il suo volto è apparso anche in importanti serie tv, tra le più amate di sempre, come I Jefferson, a Beverly Hills 90210, MacGyver e La Tata. Tantissimi i messaggi sui social in sua memoria tra i quali spunta quello del collega Michael Winslow. “Le mie sincere condoglianze alla famiglia, ai fan e agli amici per la morte di Marion Ramsey. Non riesco a parlare in questo momento”, ha scritto.





