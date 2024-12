Mariotto contro Valerio Staffetti di Striscia la Notizia

L’edizione 2024 di Ballando con le stelle si è conclusa con la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ma anche con una serie di polemiche che continuano a distanza di giorni dall’ultima puntata. Protagonista delle ultime settimane è stato Mariotto che, dopo aver lasciato la trasmissione nel corso della diretta di una puntata ha ricevuto anche il tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Sulle pagine di Diva e Donna, Mariotto è tornato a parlare del suo allontanamento dalla trasmissione ribadendo di averlo fatto per una complicazione con la maison Gattinoni, “per salvare il lavoro di sei mesi”.

Cristina Congiunti, nuora Simona Izzo/ Francesco Venditti: "Matrimonio? Ancora no, ma presto..."

“Staffelli è stato maleducato e insolente”, ha commentato così quanto avvenuto a Striscia la Notizia che con il proprio inviato si era messa sulle sue tracce per consegnarli il tapiro d’oro. Dopo le ultime dichiarazioni di Mariotto, a sorpresa, è arrivata la lettera di Striscia la Notizia.

La lettera di Striscia la Notizia a Mariotto

“Salve, mi presento: sono il Tapiro d’oro. Ci tenevo a scrivervi perché, dopo aver letto le dichiarazioni di Mariotto che avete pubblicato, devo essere sincero, siete voi ad aver fatto attapirare me! Io, ovviamente, c’ero il giorno in cui Staffelli ha tentato di consegnarmi e posso assicurarvi che i fatti non sono andati come il fumantino giudice di Ballando vuole farvi credere. «Maleducato e insolente» l’inviato di Striscia la notizia? Casomai è il contrario”. Inizia così la lettera con cui Striscia la Notizia ha replicato alle ultime dichiarazioni di Mariotto.

Silvia Verdone, chi è la moglie di Christian De Sica/ "Donna innamorata è magica, devo a lei il teatro"

“Mariotto sostiene di essere arrivato in sedia a rotelle per via di una «sciatica». Eppure, in almeno due occasioni, l’ho visto con i miei occhi bello arzillo: prima, all’aeroporto di Fiumicino quando, vedendo Staffelli, è balzato in piedi come un miracolato e poi quando, uscendo dagli studi di Ballando, si è dileguato montando in sella a uno scooter. Chissà come avrà fatto, con una sciatica così dolorosa da costringerlo in carrozzina…”, si legge ancora nella lettera che, poi, si conclude così – “Alla luce di tutto ciò, chi è stato maleducato, insolente e – aggiungo io – un pochino bugiardo?”.

Maria Isabella Marangoni, chi è la nipote Nadia Rinaldi/ Sfida di canto e ballo a 'Bella Festa'?