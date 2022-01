Marisa Chiazzese, chi è la moglie Sergio Mattarella/ Dopo la sua morte tante sfide difficili

Chi era Marisa Chiazzese, la moglie di Sergio Mattarella morta nel 2012

Marisa Chiazzese è stata la moglie dell’attuale presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Non si sa molto, purtroppo, sulla vita privata della compagna della più alta carica dello Stato italiano. Di personalità mite, piuttosto riservata, la donna che è stata per anni al fianco di Mattarella non ha mai avuto, forse per sua fortuna, le luci dei riflettori puntate addosso. Marisa Chiazzese è morta diversi anni fa, nel 2012, esattamente tre anni prima dell’incarico assegnato a Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. Probabilmente anche per questo motivo, quindi, non è facile reperire informazioni sul suo conto.

Laura Mattarella, chi è la figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella/ È ancora la First Lady

Da quel poco che è emerso, nel corso di questi anni, è che c’era grande sintonia all’interno della coppia. Mattarella era innamoratissimo della compagna, sposata nel 1966 a Palermo, la sua città natale. I due si sono conosciuti giovanissimi e dopo essere saliti all’altare si sono trasferiti a Roma. La scomparsa di Marisa Chiazzese ha lasciato un grande vuoto nella vita di Sergio Mattarella, che si è però appigliato all’amore della figlia Laura.

Sondaggi politici/ Quirinale: 61% degli italiani vorrebbe Draghi ancora premier

Sergio Mattarella, tante altre sfide difficili dopo la morte della moglie Marisa Chiazzese

Nel libro ‘Quirinale. Dodici presidenti tra pubblico e privato’, il giornalista Bruno Vespa racconta come la figlia Laura abbia rappresentato un tassello importante nella vita di Mattarella, dopo la morte della moglie Marisa Chiazzese. “Lei che nel fine settimana riunisce a pranzo fratelli e nipoti con il padre-nonno. Una famiglia fatta di amore e segnata dagli stessi valori”, si legge nel libro scritto dal celebre conduttore.

Dopo la scomparsa della compagna, il Presidente della Repubblica ha dovuto affrontare sfide senza precedenti nel suo ruolo, dovendo gestire tre crisi di governo per tre anni consecutivi e con tre maggioranze diverse. Poi è arrivata la pandemia e un doppio governo Conte fino all’incarico conferito a Mario Draghi. Insomma, non un periodo facile per Sergio Mattarella, che probabilmente avrebbe tanto desiderato il supporto di sua moglie Marisa in queste battaglie.

Presidente Repubblica, tutti gli eletti/ Nomi e storia: da De Nicola a Mattarella

© RIPRODUZIONE RISERVATA