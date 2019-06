Mark Caltagirone a Non è l’arena/ Giletti: “Barbara D’Urso starà soffrendo”

Mark Caltagirone è ospite di Non è l’arena, pronto a svelare finalmente il suo volto in televisione. Massimo Giletti ha annunciato la presenza in studio del noto marito fantasma di Barbara D’Urso. Attorno alla mezzanotte proprio il conduttore della trasmissione di La7 ha specificato che svelerà il volto dell’uomo solo alla fine della puntata e spiega: “Non vi sveliamo il volto per ora di una persona che dice di essere Mark Caltagirone. So che in questo momento Barbara D’Urso sta soffrendo. Si deve mettere l’anima in pace perché qui smascheriamo le truffe e quindi anche questa. La D’Urso sarà ansiosa in casa visto che è stata mesi e settimane per scoprire chi è Mark Caltagirone, stavolta però si deve rassegnare e capire che abbiamo scoperto noi chi è“.

Mark Caltagirone a Non è l’arena: tutto vero oppure è un bluff?

Il dubbio al pubblico di Non è l’arena è venuto, che sia tutto un bluff anche stavolta la presenza di Mark Caltagirone in televisione? Massimo Giletti l’ha annunciato e abbiamo avuto la possibilità di vederlo solo di spalle. Rimane difficile capire cosa accadrà, ma di certo saranno in molti quelli che decideranno di rimanere incollati La7 fino alla fine della trasmissione. Non è da escludere che sia una burla per continuare a parlare di quello che è stato il grande mistero degli ultimi mesi, pronto a prendere tutte le prime pagine dei rotocalchi rosa. Il pubblico intanto sui social network ha iniziato a commentare, cercando di capire cosa accadrà nei prossimi minuti su La7. Certo è che questo marito fantasma di Pamela Prati ha incuriosito un po’ tutti.

