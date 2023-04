Mark Sheehan, morto a 46 anni il chitarrista/ Fu il co-fondatore dei The Script

Grave lutto nel mondo della musica: è morto all’età di 46 anni Mark Sheehan. Come riferito da numerosi media italiani e internazionali in queste ore, il chitarrista e il fondatore della band indie rock irlandese The Script, aveva avuto una breve malattia che purtroppo lo ha portato al decesso. L’annuncio è giunto nelle scorse ore attraverso i profili social del gruppo in cui si legge: “L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan – le parole su Twitter – è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”.

Come detto in apertura, era stato proprio Mark Sheehan che aveva costituito, assieme al cantante Danny O’Donoghue, il gruppo irlandese, ma per l’artista le cose avevano iniziato a mettersi male già dall’anno scorso. Il quotidiano britannico Independent ricorda infatti come nel 2022 Mark Sheehan avesse dato forfeit alle tappe statunitensi del tour del proprio gruppo, e in quello occasione il frontman dei The Script, Danny O’Donoghue, aveva spiegato ai microfoni del Sunday World che lo stop era dovuto a impegni famigliari: “Sta a lui raccontare la sua storia ma, sì, penso di poterla dire in questo modo: i figli avevano bisogno del loro padre e la moglie di suo marito”. Evidentemente vi erano già problemi fisici in corso.

MARK SHEEHAN, MORTO A 46 ANNI: L’ESIBIZIONE DINANZI ALLA REGINA DEL 2013

I The Script, oltre al frontman e a Mark Sheehan, sono composti anche da Glen Power (batteria), e la band è stata fondata a Dublino nel 2001. Inizialmente la sede del gruppo erano gli Stati Uniti, dopo di che il gruppo si è piazzato stabilmente a Dublino dove è stato arruolato Glen, l’ultimo ad aggiungersi. La band ha raggiunto una grandissima popolarità nel 2013 quando si è esibita davanti alla Regina Elisabetta durante la trasmissione radiofonica BBC Live Lounge. All’attivo hanno 5 album.

