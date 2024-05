Mark Zuckerberg, avvistato il mega yacht in Florida/ Launchpad è lungo 118 m e vale 300 mln di dollari

Ha solcato per la prima volta i mari lo yacht di Mark Zuckerberg, il numero uno di Meta, società a capo di Facebook, Instagram e WhatsApp. Come riferito da numerosi organi di informazione online, fra cui il quotidiano Il Mattino, l’imponente imbarcazione è stata avvistata in quel della Florida, negli Stati Uniti. Nel dettaglio l’avvistamento è avvenuto presso Port Everglades, il luogo in cui il sontuoso Launchpad (questo il nome dello yacht di Mark Zuckerberg), si è appunto mostrato ai comuni mortali.

Si tratta di un’imbarcazione da sogno, quasi una nave da crociera tenendo conto che è lunga ben 118 metri, più di un campo da calcio, e a bordo vi si trova ogni tipo di comfort, così come ogni yacht extra lusso che si rispetti. La nave è stata costruita presso i cantieri navali di Feadship, nei Paesi Bassi, e interppellati a riguardo gli stessi hanno precisato: “La politica standard di Feadship è quella di non divulgare mai alcuna informazione sui nostri yacht con riferimento alla proprietà, ai costi o alla consegna, ecc.. Che si tratti di una Feadship di 18 metri degli anni ’60 o di una Feadship di 118 metri del 21° secolo, non condividiamo informazioni private”.

MARK ZUCKERBERG, AVVISTATO IL MEGA YACHT IN FLORIDA: COMMISSIONATO DA POTANIN

Nessuna conferma ufficiale quindi che si tratta dello yacht di Mark Zuckerberg ma i media internazionali sono certi sulla proprietà dello stesso. Launchpad è in grado di raggiungere una velocità di crociera di 24 nodi, e il suo valore è di circa 300 milioni di euro. A commissionare l’imbarcazione però, non fu in origine lo stesso papà di Facebook bensì Vladimir Potanin, uno dei tantissimi oligarchi russi che navigano nei mari di tutto il mondo con imbarcazioni esagerate.

Il nome dello yacht era Project 1010 quando era ancora in costruzione, ma una volta scoppiata la guerra in Ucraina con le relative sanzioni inflitte alla Russia, lo stesso Potanin ha dovuto abbandonare la nave, acquistata quindi dal CEO di Meta.

MARK ZUCKERBERG, AVVISTATO IL MEGA YACHT IN FLORIDA: PUÒ OSPITARE FINO A 75 PERSONE

Al suo interno vi si trovano 13 cabine, tutte ovviamente dotate di ogni possibile comfort, e può ospitare al massimo 26 persone più 49 membri dell’equipaggio. Gli interni sono a firma Zuretti, un’azienda molto famosa per quanto riguarda gli interior design delle imbarcazioni di lusso, e Mark Zuckerberg può godere di una vera e propria suite in cui troviamo uno studio, un bagno privato e uno spogliatoio.

Coloro che navigheranno sul Launchpad potranno inoltre usufruire di una sala cinema, una palestra attrezzata, un beach club, un eliporto dove poter far atterrare un elicottero, ma anche un salone di bellezza e una vasca idromassaggio sul ponte con vista sul panorama circostante. Da segnalare che il rivale Jeff Bezos ha uno yacht ancora più lungo, leggasi il Koru, di ben 127 metri: il nome si rifà ad un simbolo Maori che sta per “nuovo inizio”, forse come possibile riferimento al fidanzamento con Lauren Sanchez.

