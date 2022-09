Mark Zuckerberg papà per la terza volta/ La moglie Priscilla Chan è incinta: “Femminuccia in arrivo”

Mark Zuckerberg sta per diventare papà per la terza volta

Mark Zuckerberg si prepara a diventare papà per la terza volta. “Tantissimo amore. Siamo felici di condividere con voi che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno” ha annunciato il papà di Facebook in un post pubblicato su Instagram in cui si mostra insieme a sua moglie Priscilla Chan, tenendole una mano sul pancino appena accennato. La donna è incinta del loro terzo figlio che, come quanto sottolineato da Zuckerberg, sarà una femminuccia.

Si tratta della terza femminuccia per la coppia: Mark Zuckerberg e Priscilla sono già genitori di Maxima, nata nel 2015, e August, nata nel 2017. Presto le due bambine avranno una sorellina che verrà al mondo il prossimo anno e della quale al momento non è stato ancora svelato il nome scelto.

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan in attesa della terza figlia

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan sono al settimo cielo per l’arrivo del terzo figlio. La coppia è innamoratissima così come 20 anni fa, quando è nato il loro amore. Il primo incontro è arrivato quando entrambi frequentavano l’Università di Harvard ed è stato molto particolare: i due svelarono infatti di essersi incrociati per la prima volta mentre erano in fila per il bagno. Lì scoccò la scintilla che li ha poi fatti innamorare. Nel 2012 Mark e Priscilla sono poi convolati a nozze e dopo pochi anni insieme è arrivata la prima figlia, infine nel 2017 la seconda. Ora la famiglia si allarga ulteriormente con l’arrivo di un’altra bambina. Un momento d’oro per la famiglia Zuckemberg-Chan.

