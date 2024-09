Marta Buccetti e la lotta al tumore

Marta Buccetti, una giovane donna di Grosseto, si racconta ai microfoni di Caterina Balivo nella puntata de La volta buona del 17 agosto 2024. Marta racconta la lotta contro il tumore, lo stesso che è stato diagnosticato a Bianca Balti. Per combatterlo è stata sottoposta ad una delicata operazione e a cinque mesi di chemioterapia.

“Non ci si rende conto quando siamo in balì degli eventi di quanto siamo forti. Il 2020 per me è stato un anno veramente forte. E’ iniziato con il covid, problemi lavorativi e avevo comprato casa con il mio fidanzato e quindi avevamo tante speranze. Nella seconda ondata di covid, mamma si è sentita male, la portano via e non è tornata più e mi è crollato il mondo addosso”, racconta Marta che, poi, si ritrova a dover combattere contro la malattia.

Marta Buccetti: come sta dopo il tumore

Per provare a ricreare quell’amore in cui era cresciuta, Marta comincia a sentire il desiderio di avere un figlio. “Non stavo bene. Tutti mi dicevano che stavo bene e che era lo stress del lutto. Io, però, sentivo un dolore al basso ventre e sono tornata dal ginecologo che mi aveva visitata quattro mesi prima. Gli ho portato tutti gli esami perchè sono sempre stata molto scrupolosa perché già a 20 anni ero scampata ad un melanoma”, racconta.

“Da lì a un mese mi sono ritrovata in sala operatoria. Mi hanno fatto firmare un foglio in cui davo il consenso a togliere tutto qualora fosse successo qualcosa. In sala operatoria il mio pensiero è andato subito all’utero. Ho scelto di lasciare libero mio marito che all’epoca era il mio fidanzato perché non potevo togliergli il sogno di avere un figlio, ma quando gliel’ho detto mi ha risposto con un ‘sei matta’”. Caterina Balivo, così, sorprende Marta mostrandole un videomessaggio di Nicola: “La scelta di averti accanto per tutta la vita è stata la migliore che potessi prendere”, dice.

