Marta Flavi con Simone Arena, Ballando con le stelle 2022/ Eliminata? Ripescaggio difficile…

Marta Flavi con Simone Arena, Ballando con le stelle 2022

Marta Flavi con il maestro Simone Arena nella finale di Ballando con le Stelle 2022 col ripescaggio si giocheranno l’ultima chance per rientrare in gara. Vediamo qual è stato il percorso della conduttrice fino a questo momento. La presenza di Marta Flavi a Ballando con le Stelle è durato quanto il passaggio di una stella cadente. Nella clip di presentazione Marta Flavi ha dichiarato di avere una passione per la musica, ma non per il ballo, sembra un carciofo. Già dalle prime lezioni ha dimostrato di non avere dimestichezza con la danza, difatti non voleva farsi toccare dal suo maestro perché aveva paura, quindi niente prese. Il suo maestro si è accorto che l’allieva era un po’ intimidita, ma il problema di Marta stava nella memoria, non riusciva a memorizzare i passi. Nella prova generale ha sbagliato la coreografia. La presentatrice si è scusata con Pasquale, ma ritornare al Teatro “Fabrizio Frizzi ex Delle Vittorie”, dopo tanti anni di assenza, l’ha emozionata.

Per settimane l’eliminazione di Marta Flavi è stata al centro di discussioni social. Qualcuno ha visto da parte della giuria una grande ingiustizia nei suoi confronti. A Mughini e Cassini sono stati dati volti più alti e sono rimasti fermi in mezzo alla pista, mentre le maestre gli giravano intorno. I modi gentili di Flavi non si discutono e ha incassato lo zero di Mariotto con molta diplomazia, ma è uscita troppo presto dalla competizione, quando invece altri peggio di lei sono arrivati alla quinta e sesta puntata. I fan della Flavi non vedono l’ora che scenda in pista, solo per il piacere di vederla ballare, la curiosità è tanta perché molti sono convinti che riuscirà a stupire la giuria e alla fine se troverà il coraggio gli dirà pure che hanno sbagliato a darle un punteggio basso.

Il percorso di Marta Flavi e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2022: “un amore e odio”

Ora andiamo a vedere il percorso di Marta Flavi e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2022. Nella prima puntata i due sono scesi in pista con un tango. La giuria è stata molto stretta nei voti e i giudizi non sono stati eclatanti. L’eleganza della presentatrice non è bastata per raggiungere la sufficienza. Per fortuna il primo step è passato indenne, non ci sono stati né vincitori e né vinti. Durante la settimana ha avuto modo di riguardare l’esibizione e rendersi conto degli errori commessi. Nella seconda puntata Marta Flavi ha presentato un boggie, anche questa volta il punteggio della giuria è stato deplorevole. A fine puntata la Flavi si è dovuta scontrare con Dario Cassini, due titani della danza, ma in un confronto c’è sempre chi è peggiore dell’altro e a dover lasciare la pista è toccato a Marta Flavi.

L’uscita di scena non è piaciuta alla presentatrice che ha accusato Milly Carlucci di non averla ascoltata. Ospite della Burtone nella trasmissione “Oggi è un altro giorno”, laMarta Flavi ha rimproverato Mariotto di dare i voti per simpatia. Non ha apprezzato lo zero che lo stilista le ha dato dopo il suo boggie. La presentatrice ha detto che a Ballando faceva parte del gruppo di concorrenti che sapevano ballare meno, ma lei era una delle più brave. In realtà non ha tutti i torti perché rispetto a Mughini e Cassini, l’ex di Costanzo ha dimostrato di sapersi muovere di più. Marta Flavi è un personaggio che piace, ma al contrario di altri non è molto legata ai social e questo l’ha penalizzata, perché non avendo a suo seguito un numero importante di follower è stato difficile superare il confronto con Cassini allo spareggio.











