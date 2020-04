Marta Flavi, “Faccio molto ses*o” / Gaffe imbarazzante a Buongiorno Benessere

Marta Flavi confessa di avere una vita sessuale molto attiva. Lo ha detto durante la puntata di Buongiorno Benessere in onda su Raiuno: “Ultimamente sto facendo molto ses*o”. Una dichiarazione che Marta Flavi si è fatta scappare negli ultimi minuti dedicati al mangiar sano. Stava parlando con lo chef e con Vira Carbone, circa le buone pratiche per mantenere la forma nonostante la quarantena. Marta Flavi al riguardo ha detto di dover prestare molta attenzione a tavola: “Io devo stare sempre attenta a ciò che mangio, seguo una dieta e poi invece vedo che tutte le mie colleghe mangiano quello che vogliono e hanno sempre un fisico incredibile“. Sguardo imbarazzato per la padrona di casa, Vira Carbone, che ha poi spostato l’attenzione sul piatto che stava cucinando. La Flavi ha poi ripreso il discorso, scusandosi: “Devo chiedervi scusa perché mi sono fatta prendere dal momento. Spesso non riesco a distinguere il fatto che la conduttrice sia una mia cara amica dal fatto di stare in televisione“.

Vira Carbone imbarazzata da Marta Flavi?

Non è passata inosservata la gaffe di Marta Flavi a Buongiorno Benessere, con la conduttrice Vira Carbone che è rimasta piuttosto imbarazzata dall’accaduto. Eppure la padrona di casa ha mantenuto il controllo della situazione, senza alimentare l’imbarazzo. L’amica Marta Flavi ha ammesso di avere una vita sessuale molto attiva, una confessione forse un po’ fuori contesto. Ma la conduttrice è andata avanti senza soffermarsi sulle dichiarazioni della sua ospite, cambiando discorso e senza nemmeno replicare. L’accaduto ovviamente non è passato inosservato ai telespettatori e ai social, che sono rimasti piuttosto divertiti dal siparietto tra le due amiche. Una situazione che è rientrata senza strascichi visto che la Flavi nel finale ha chiesto scusa alla sua amica Carbone, sottolineando la ferrea amicizia che le lega da tempo.



