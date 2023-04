Martina, Christian, Andrea, figli Fabio Cannavaro/ Lui “Lasciai la Cina per loro…”

Fabio Cannavaro, i figli maschi hanno ereditato la sua stessa passione

Martina, Christian e Andrea sono i figli dell’ex campione del mondo Fabio Cannavaro e di sua moglie Daniela. Una famiglia numerosa e molto unita, coi due figli maschi dell’ex difensore che hanno deciso di provare a seguire le stesse orme calcistiche del padre. Christian e Andrea, infatti, si sono appassionati fin da subito al gioco del calcio e hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova in diversi club calcistici. Per quanto concerne la figlia Martina, invece, possiamo che è una ragazza molto attiva sui social, dove ha coltivato un discreto seguito nel corso degli ultimi anni.

Quel che è certo è questo: Fabio Cannavaro e sua moglie Daniela hanno costruito una splendida famiglia, unita e solida più che mai. Andrea, Martina e Christian rappresentano senza ombra di dubbio i successi più grandi dell’ex calciatore e allenatore, che è molto legato ai suoi cari e alla moglie Daniela. Non a caso, ad un certo punto della sua carriera, quando allenava in Cina, ha deciso di tornare in Italia per stare vicino alla famiglia.

Fabio Cannavaro e il legame indissolubile con la sua famiglia: “Rientrai dalla Cina per moglie e figli”

“Stavo bene, ma volevo tornare dalla mia famiglia e riordinare le idee”, aveva confessato il campione del mondo azzurro a proposito della separazione con il Guangzhou FC. “Avevo già deciso, non era una situazione sostenibile”, le parole di Cannavaro, che voleva riavvicinarsi ai figli e alla moglie, come da lui stesso ammesso a più riprese. “In Cina stavo bene, ma volevo tornare vicino alla mia famiglia. Sono rientrato per riordinare le idee e fare un po’ il punto della situazione”. Al rientro in Italia, poi Cannavaro, ha trovato una nuova sistemazione sulla panchina del Benevento, dove però è durato pochi mesi. In questo caso, perlomeno, non è mai stato troppo distante dai suoi affetti più cari.

