Martina Colombari e Achille Costacurta, Mamma e Figlio Pechino Express/ Che ferocia!

Martina Colombari e Achille Costacurta, Mamma e Figlio a Pechino Express per vincere ma…

Dalla prima puntata di Pechino Express 2023 una cosa l’abbiamo capita molto chiaramente: Martina Colombari e Achille Costacurta, vale a dire Mamma e Figlio, non hanno alcuna intenzione di “partecipare e basta”. L’ex miss Italia e il giovane di casa Costacurta e Colombari puntano direttamente al titolo di campioni. E già nella prima puntata, partita da Mumbai, hanno fatto capire di voler fare sul serio. Entrambi determinati e ultra competitivi per tutta la tappa, qualcuno li ha persino definiti feroci. E non a caso, alcune dichiarazioni non sono piaciute più di tanto al pubblico, che ha trovato non propriamente esaltante l’ossessione del ragazzo, che ad inizio percorso ha rivelato la sua paura più grande: ovvero non fare soldi a sufficienza.

Amici 22 serale 2023, Ramon rifiuta il guanto contro Samuele?/ Delude Celentano

Mamma Martina si è mostrata orgogliosa del suo ragazzo, mentre lo abbracciava teneramente: “È proprio il mio bambino!”. Entrambi pronti a tutto per arrivare al traguardo prima delle altre coppie, se la cavano più che egregiamente nella prima puntata, pur dovendo cedere il passo alla coppia delle Mediterranee.

Martina Colombari e Achille Costacurta, il pubblico di Pechino Express non perdona le gaffe del ragazzo

Con le loro idee e il loro spirito battagliero, provano a conquistare passaggi per accelerare e completare le “missioni” della puntata. Il figlio Achille ce la mette tutta per conquistare la fiducia della madre, ma le difficoltà non mancano lungo il percorso. Ai più attenti non sono passate inosservate le svariate gaffe del giovane Achille, come ad esempio quando osservava confuso le vacche sacre in india. “Ha visto le fragole, sono rosse, le vacche impazziscono con quel colore!”, una delle frasi incriminate. Insomma, Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta si sono rivelati molto decisi a Pechino Express, ma alcune incertezze e scivoloni hanno ostacolato lo sprint decisivo verso il traguardo. Come se la caveranno nella seconda puntata? Di sicuro questa è una coppia da tenere d’occhio…

GF Vip: Oriana Marzoli, accuse choc dal web/ "Che falsità! Daniele scappa…"

LEGGI ANCHE:

Christian De Sica: "Mia moglie mi dà la paghetta"/ "Maurizio Costanzo mi disse..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA