Martina Colombari e Deborah Compagnoni, ex fidanzate Alberto Tomba/ Amori e flirt..

Alberto Tomba tra amori e flirt con Martina Colombari e Deborah Compagnoni

Tra le ex fidanzate del campione di sci Alberto Tomba c’è sicuramente la celebre showgirl Martina Colombari. Lo sportivo è stato però accostato per diverso tempo anche alla collega sciatrice Deborah Compagnoni, con la quale ha poi ammesso di aver avuto quantomeno un “mini-flirt”. Attualmente l’ex sciatore non sembra pensare né al matrimonio né ai figli, ma quando si parla di vecchi amori ricorda sicuramente con affetto la storia con Martina Colombari.

Nel corso degli anni Alberto Tomba ha cercato di tenere il più possibile segreta la sua vita privata, ma all’epoca la sua relazione con l’attuale moglie di Costacurta non passò inosservata. L’ex miss Italia, Martina Colombari, a proposito della sua storia con Alberto, ha ricordato in una intervista a Pomeriggio Cinque di aver vissuto emozioni molto forti. Naturalmente tutto è accaduto prima di conoscere Billy Costacurta, con cui sta da ormai ventuno anni. Il primo incontro con lo sciatore, infatti, sembra risalire al 1991, anno in cui sarebbe scoccato l’amore.

Martina Colombari e la sua storia d’amore con Alberto Tomba: “Mi offrì una camomilla e poi…”

All’epoca Martina Colombari era in rampa di lancio e infatti diventò Miss Italia, con Alberto Tomba che faceva parte dei giurati. “Mi offrì una camomilla la sera prima della finale”, ha ricordato la showgirl, “nacque l’amore, fu il mio primo vero fidanzato ed è durata tre anni”. E a proposito di questa storia d’amore con Alberto, Martina specifica che “non era affatto un legame da gossip”.

Terminata la relazione con Alberto Tomba, la Colombari si prende un anno di pausa da fidanzamenti e conoscenze varie. Poi ecco arrivare l’attuale marito Costacurta, padre di suo figlio Achille. “Siamo insieme dal ’96 e sposati da 12 anni”, le parole dell’attrice e modella. “Sono rimasta incinta dopo una piccola crisi”. Un altro dettaglio sulla loro storia d’amore: “Quando è nato Achille, Billy era in sala operatoria e fu lui a tagliare il cordone”.

