Martina Colombari ha il Covid/ “Mio marito Billy Costacurta si sta occupando di me…”

Martina Colombari è positiva al Covid. È stata la stessa ex Miss Italia ad annunciarlo. Lo ha fatto sui social con un post in cui ha spiegato di averlo scoperto dopo essersi sottoposta ad un tampone che le era stato richiesto per motivi di lavoro. «Mannaggia… questo Covid è proprio stron*o!», ha esordito la moglie di Billy Costacurta su Instagram. Poi ha spiegato di aver fatto un tampone prima di recarsi su un set, una prassi ormai consolidata per chi lavora nel mondo dello spettacolo. In ogni caso sta avendo a che fare con una forma leggera.

«Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio», ha aggiunto la showgirl, proclamando indirettamente il suo sostegno alla campagna vaccinale. Non sono mancati i commenti di supporto da parte di amiche e colleghe, come nel caso di Caterina Balivo che le ha scritto «Forza Marti» e ha aggiunto il cuoricino.

Martina Colombari in isolamento per il Covid

Per l’annuncio Martina Colombari ha pubblicato anche un selfie in cui non appare in forma smagliante. La showgirl 46enne è, infatti, a letto nella foto che ha condiviso con i suoi fan. Me nelle scorse ore ha pubblicato anche delle stories su Instagram in cui rassicura tutti circa le sue condizioni. «Purtroppo ho contratto il Covid, ma sto bene. Ho solo un lieve raffreddore e ho perso un po’ l’olfatto. Pazienza… Ma senza il vaccino sarebbe stato peggio», ha ribadito. Martina Colombari ha poi fatto un saluto ai Campionissimi di Varese che l’aspettavano e ha annunciato che tutti i suoi impegni di questi giorni sono ovviamente saltati a causa della sua positività al coronavirus.

«Cercherò di rimettermi presto, sono in isolamento qua nella mia stanzetta con mio marito che mi porta gentilmente il cibo, il caffè… bussando alla porta. Si prende cura di me a distanza. Ma sto bene e questo è importante», ha concluso Martina Colombari prima di salutare i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)





