Martina Colombari: “La bellezza mi ha ostacolato nella carriera”/ “Costacurta? Lo risposerei anche domani!”

Martina Colombari si racconta a La Volta Buona: il rapporto contrastante con la bellezza

Protagonista di un’intervista a La Volta Buona, talk show di Rai Uno condotto da Caterina Balivo, Martina Colombari si è raccontata tra carriera e vita privata. La sua notorietà nasce da Miss Italia, eppure la bellezza è spesso stato un ostacolo nella sua carriera: “La bellezza non sempre è un valore aggiunto, – ha esordito – o meglio lo è nella vita di tutti i giorni, però professionalmente parlando diventa un deterrente, e dunque c’è un pregiudizio di fronte alla bellezza, alla popolarità, alla magrezza.”

Colombari ha poi aggiunto: “La mia figura è un po’ ingombrante. Ho dovuto trasformare in un talento ciò che non lo è, perché la bellezza non lo è, però in uno strumento. Studiando, faticando, tirandomi su le maniche sono riuscita a prendere dei treni importanti.”

Martina Colombari, il rapporto col figlio Achille e con Billy Costacurta

Parlando di affetti, Martina Colombari si è concentrata sul rapporto col figlio Achille, con il quale ha recentemente condiviso un’avventura televisiva: “A Pechino Express è stato tosto perché era la prima volta che ci allontanavamo per così tanto tempo. – ha spiegato l’attrice – Eppure è stata una delle esperienze più belle della mia vita, devi davvero tirare fuori ciò che neanche tu pensi di avere. Poi è un’avventura piena di imprevisti.” E ha aggiunto: “Faccio fatica a fidarmi degli altri perché mi sono fatta da me, non ho mai potuto contare su qualcun altro. Invece in quell’occasione io potevo contare su mio figlio. Per una volta era diventato lui il mio punto di riferimento, non io per lui.”

Altri figli non sono mai arrivati, ha poi sottolineato Colombari, non nascondendo il rammarico per questo destino. Infine, sul rapporto col marito Alessandro Costacurta ha dichiarato: “Sono 27 anni che stiamo insieme. Mi risposerei domani! Battibecchi ci sono ma sono stupidate!”

