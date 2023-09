Martina Colombari: “Registi mi dicono che la mia bellezza non mi rende credibile/ “Senza Billy non so stare”

Martina Colombari: “La bellezza per me è stato un ostacolo”

Martina Colombari, innegabile bellezza e talento cinematografico, racconta come la beltà sia il “burqa Occidentale”. Ai microfoni de Il Messaggero, l’attrice ha spiegato nel dettaglio cosa volesse dire con questo messaggio: “Un regista, poco tempo fa, che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo bella“.

Poi continua: “E un produttore, dopo un po’: “Nessuno ti crede se interpreti una moglie tradita dal marito per una più brutta di lei”. Ma che vuol dire? – tuona Colombari – Ecco, grazie a questi ragionamenti la bellezza per me è stata un ostacolo“. L’attrice aggiunge: “Questa chiusura c’è solo da noi, In Francia ci sono attrici belle, o di una certa età, che trovano sempre ruoli“. La bellezza è stata un ostacolo per Martina non solo nel cinema, ma anche nel privato: “Ricordo cene durante le quali neanche mi coinvolgevano nelle chiacchierate, come se non vivessi in questo Paese, non leggessi quotidiani, non fossi stata a scuola… Per certa gente ero solo una bella statuina da ammirare” conclude.

L’ex Miss Italia e Billy Costacurta, tra poco, festeggeranno 20 anni di matrimonio. Il loro è un rapporto stabile anche dopo tanti anni, nonostante alcuni periodi di crisi superati brillantemente. Ai microfoni de Il Messaggero, l’attrice parla del segreto per un rapporto così longev0.

“Smussando, ricucendo, e non mollando mai. Certo, se dovessimo tirarci i coltelli, o non provassimo più niente, sarebbe diverso. Ma adesso non saprei stare senza di lui. E’ una brutta frase, ma è vera” sottolinea Colombari: “Siamo contrari in famiglia all’attaccamento alle persone e alle cose. Adesso però è così. Forse dovrei avere più fiducia in me stessa, la stessa cosa che dico sempre a mio figlio“.

