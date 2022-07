Martina Colombari vittima di beauty shaming/ “Discriminata per la bellezza”

Oggi Martina Colombari compie 47 anni. La Miss Italia più famosa degli ultimi 30 anni che ha saputo resistere all’interno del mondo dello spettacolo non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua bravura. Lo scorso anno la donna ha festeggiato il suo compleanno in spiaggia a Riccione.

Martina Colombari venne eletta Miss Italia nel 1991 e a seguito della sua vittoria per la donna iniziò una lunga e fruttuosa carriera da modella per Giorgio Armani, Gianni Versace e Roberto Cavalli. Nel 1996 la donna ha iniziato una relazione con Billy Costacurta. La donna ha più volte raccontato di come lei e suo marito si sono conosciuti: “Stavo parlando al telefono con un amico in comune e Billy quando ha saputo che dall’altra parte c’ero io gli ha strappato di mano la cornetta. Da tempo voleva conoscermi”.

Martina Colombari discriminata per la sua bellezza

In passato Martina Colombari ha raccontato al Corriere della Sera di essere spesso stata discriminata per via della sua bellezza soprattutto all’inizio della sua carriera quando a Milano aveva fatto molta fatica ad integrarsi all’interno del mondo della moda: “Prima della mia persona arrivano le gambe e la faccia e vengo filtrata in base a quello. Si parla sempre di inclusione, ma questo deve essere valido anche per la bellezza, non solo per la razza, la religione o la taglia”.

Prima del suo matrimonio con Costacurta la donna è stata fidanzata con lo sciatore Alberto Tomba con cui è ancora in buoni rapporti, come ha rivelato lei stessa: “Ci siamo visti a Milano Marittima assieme alla sua mamma. Ogni tanto mi manda la geolocalizzazione e devo capire da quello se si tratta di un luogo dove eravamo stati insieme o un posto dove vive una persona che conosciamo. Io però ho pochissima memoria e lui ci rimane male”.

