Martina Miliddi fidanzata con un ballerino professionista di Amici?/ La segnalazione: “Dopo Aka7even…”

Martina Miliddi, dopo Aka7even e Raffaele Renda è fidanzata con un altro volto di Amici?

Martina Miliddi torna al centro del gossip. L’ex ballerina di Amici, che abbiamo visto negli ultimi anni in varie trasmissioni televisive Rai e Mediaset (ultima Battiti Live), è finita al centro di una nuova indiscrezione che tocca la sua vita privata. Chi ha seguito la sua avventura nella scuola di Amici qualche anno fa ricorderà che la ballerina di latino ha avuto una storia d’amore col cantante Aka7even.

Martina Miliddi ripensa a Aka7even?/ La dedica con cuore dell'ex di Amici scatena la fidanzata del cantante

Tra tira e molla i due si sono poi lasciati, su volontà proprio di Martina, intanto avvicinatasi al cantante Raffaele Renda. Proprio con quest’ultimo c’è stata una relazione dopo Amici che è durata per qualche tempo, fino alla nuova rottura. Oggi però nel cuore di Martina ci sarebbe un altro volto del tealent di Canale 5.

Umberto Gaudino e Martina Miliddi di Amici stanno insieme?/ Indizi e gossip: "Tra loro un terzo incomodo…"

Martina Miliddi e Spillo di Amici stanno insieme?

A lanciare l’indiscrezione è una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, da lei poi resa pubblica attraverso il suo profilo Instagram. Secondo questa, Martina Miliddi sarebbe fidanzata con Spillo, un ballerino professionista di Amici. “SEGNALAZIONE – Invece volevo segnalarti se non sai già, che Martina Miliddi (ex di Aka7even) attualmente è fidanzata con Spillo, professionista di Amici”, si legge. Spillo, il cui vero nome è Simone Milani, è un ballerino che milita da anni nel cast dei professionisti di Amici e spicca per il suo look dai capelli color platino. Che sia dunque scoccata la scintilla dell’amore tra i due danzatori?

LEGGI ANCHE:

Martina Miliddi, ex di Amici, pazza di Ultimo: gag a Viva Rai2/ Fiorello fa da 'Cupido': "Lei ti ama!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA