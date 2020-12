Martina Miliddi/ Passo a due con Riccardo tra le polemiche, rischia? (Amici 2020)

Riccardo e Martina Miliddi questa settimana ad Amici 2020 hanno regalato ai fan disagio ed emozioni. La ballerina sarda voluta da Lorella Cuccarini continua a creare scompiglio sia nella scuola che fuori, tra il pubblico, ma sicuramente gli incontri che lei e la sua maestra fanno aiutano davvero tante ragazze diventando dei veri momenti di crescita. Ma cosa è successo in questi giorni? Lorella Cuccarini ha affrontato le paure e i disagi di Martina o, almeno, ha iniziato a farlo. La maestra ha sgridato la sua allieva invitandola a mangiare e, soprattutto, di farlo prima dello spettacolo perché poi non riesce a stare in piedi e portare a casa la coreografia. La Cuccarini l’ha invitata a volersi bene prima di ogni cosa e poi a ballare bene se vuole rimanere nella scuola. Martina la ascolta come farebbe con una mamma e promette che cambierà e metterà insieme tutto quello che lei le consiglia di fare ma poi ha dovuto superare un altro scoglio, un passo a due.

Martina Miliddi ad Amici 2020, passo a due con Riccardo tra le polemiche

Martina Miliddi ad Amici 2020 non ha mai ballato in coppia e questo le crea non pochi problemi soprattutto quando al suo fianco si para Riccardo. Tocca proprio a lui ballare con Martina per volere di Lorella Cuccarini e perché, per via del Covid, non è possibile mettere insieme professionisti e ballerini quest’anno. I problemi non sono mancati perchè se Riccardo continuava a puntare il dito contro Martina accusandola di essere goffa, di averlo ucciso tra colpi in faccia e ai piedi con i tacchi, lei continua a chiedergli sostegno perché è difficile per lei calarsi in una coppia e in un passo a due. Anche i compagni di casa hanno invitando Riccardo a comportarsi meglio con Martina perché quando ha ballato con Rosa si è impegnato in modo diverso guardando video anche in casetta e sostenendola e legando creando un’alchimia diversa. Alla fine sembra che Riccardo non vuole mollare e oggi pomeriggio, sul palco di Amici 2020, scopriremo come andrà a finire il loro passo a due, questo è certo.



