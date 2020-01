Martina Nasoni al settimo cielo/ “Divento zia di due bambini. Cuore pieno di gioia”

È un periodo ricco di belle novità per Martina Nasoni. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip ha appena svelato su Instagram una notizia che l’ha resa davvero molto felice. “Ebbene sì! Diventerò zia di due bambini/e , incredibile tutto ciò! – esordisce la Nasoni, che poi entra nel dettaglio – Non mi sarei mai aspettata due cuccioli/e in arrivo nello stesso periodo!” Due bambini in arrivo, per i quali lei sarà “la classica zia scalmanata, un po’ pazza che sta sempre in giro e che vizierà i nipoti fino allo sfinimento.” E conclude: “queste notizie mi hanno dato una carica incredibile e mi hanno riempito il cuore di gioia, certo sarà strano vedere le mie amiche fare le madri, ma so che è l’inizio di una magnifica avventura e so che loro saranno fantastiche”.

Martina Nasoni, l’ultimo augurio a Daniele Dal Moro

Martina Nasoni sta per diventare “zia” di due bambini che nasceranno da due care amiche. L’ex gieffina ha voluto condividere sui social la bella notizia e soprattutto la sua gioia, ma ha anche voluto ringraziare i tanti fan che oggi si sono ricordati del suo onomastico e le hanno fatto gli auguri. Ultimamente di Martina si è tornato a parlare anche in relazione alla sua storia con Daniele Dal Moro, da alcune settimane nuovo tronista di Uomini e Donne. Per lui, Martina si è detta molto felice e gli ha augurato il meglio nel corso della sua ultima ospitata a Pomeriggio 5. “Gli auguro di emozionarsi perché è questa la cosa più importante”, ha poi sottolineato la Nasoni, chiudendo, a quanto pare definitivamente, il discorso sull’ex.





