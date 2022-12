Martina Nasoni “Antonino si è solo divertito”/ “Onestini poco chiaro con Nikita”

Martina Nasoni: “Vorrei conoscere Edoardo Tavassi”

Martina Nasoni è stata ospite di Casa Chi. L’ultima vincitrice del Grande Fratello 16 (versione nip) ha ammesso che il reality è un’esperienza che le piacerebbe rifare. Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022, oltre all’ex fidanzato Daniela Dal Moro, ci sono altri concorrenti che conosce: Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. Martina ha ammesso che le piacerebbe conoscere Edoardo Tavassi, che in due occasioni l’ha contattata sui social per prendere un caffè insieme: “È molto simpatico”. Anche dentro la casa Tavassi ha parlato di lei con Daniele Dal Moro: “La tua ex Martina è molto carina”, ha detto all’ex tronista che però non ha dato troppa corda al simpatico romano.

Oriana o Ginevra? Martina Nasoni dice la sua

I giornalisti di Casa Chi hanno voluto sapere l’opinione di Martina Nasoni sul triangolo che coinvolge Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini, rientrata per qualche giorno dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022: “Credo che Antonino non sia interessato a nessuna di loro, si è solo divertito tanto. Forse Oriana è quella che secondo me lo stuzzica di più, ma niente di serio… Il suo carattere è quello del classico bello e stron*o. Ovvio che piace”, ha detto la vincitrice del GF 16. L’influencer venezuelana però non piace molto a Martina: “Il suo modo di fare non mi fa impazzire. Non mi va molto a genio. È simpatica ma…”. Qualche remora ance nei confronti di Luca Onestini: “Dovrebbe essere più chiaro con Nikita”

