Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati/ “È finita, siamo incompatibili!”

Solo pochi giorni fa, Martina Nasoni confermava la rottura con Daniele Dal Moro. I due hanno provato a stare insieme dopo il flirt nato nella Casa del Grande Fratello ma le cose non sono andate come sperato. Sui social, la vincitrice del GF 16 aveva poi scritto: “Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi però non sempre le cose vanno come uno spera. Ma niente panico. Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averlo proprio fatto”. Eppure le motivazioni che hanno portato Martina e Daniele a chiudere definitivamente questa storia nono sono state rese note, almeno sino ad oggi. Sì, perché la Nasoni ha deciso di svelare al settimanale Spy le motivazioni di questa rottura. “Tra me e Daniele è finita. Io e lui eravamo incompatibili caratterialmente”, ha ammesso la Nasoni.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, rottura definitiva ma lei…

La “ragazza con il cuore di latta”, al noto settimanale, non nega di aver sofferto molto per la rottura con Daniele Dal Moro e che avrebbe desiderato un qualcosa di diverso per loro: “Personalmente posso dire di esserci rimasta male, più che altro perché avrei voluto che andasse diversamente”. Nonostante quanto dichiarato, Martina non nega di pensare ancora a Daniele e quasi di sperare che tra loro le cose possano un giorno migliorare: “Qualche notte fa l’ho sognato che mi chiedeva scusa. mi ha fatto un po’ strano a dire il vero. ma ad essere sincera non credo che accadrà una cosa simile nella realtà”. Vedremo se e quale sarà la risposta dell’ex gieffino a queste dichiarazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA