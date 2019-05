Martina Nasoni eliminata?/ Amore odio con Daniele Dal Moro (Grande Fratello 2019)

Martina Nasoni non ha ancora terminato il suo rapporto di amore e odio con Daniele Dal Moro. Anche se in precedenza il Grande Fratello 16 l’ha vista prendere posizione in merito al loro legame, la ragazza ha dato chiari segni di avvicinamento negli ultimi giorni. Nella Casa ci sono stati diversi party e l’alcool non è mancato fra le mura del loft, anche se Martina non è riuscita a reggere il confronto con la tendenza a bere. A rimetterla in riga è stata invece Francesca De Andrè, che in modo diretto le ha suggerito di non alzare il gomito senza alcun contegno. Senza considerare che ha trascorso diverse serate a guardare male Daniele, impegnato come sempre in uno dei suoi discorsi con Valentina Vignali. La situazione però è degenerata: la ragazza dal cuore di latta ha risposto a tono, chiedendo a Francesca non solo di farsi gli affari tuoi, ma anche di usare toni più gentili. Il caos è scoppiato in pochi secondi, travolgendo ancora una volta tutto il gruppo di concorrenti. I rapporti sono diventati sempre più tesi soprattutto fra Martina e Daniele, quest’ultimo preso di mira anche da Vladimir Luxuria che con fare indagatore ha voluto approfondire il suo punto di vista. Finendo poi per suggerirgli di attendere il termine del reality per dare una svolta decisiva al suo legame con la Nasoni, sia in positivo o in negativo.

Martina Nasoni eliminata? Giorni intensi nella casa del Grande Fratello

Sono stati giorni intensi per Martina Nasoni al Grande Fratello 2019, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro. Nonostante la sua giovane età, la ragazza si è spesso chiesta quale fosse la sua strada, finendo per farsi delle paranoie inutili. Questo secondo la visione di Michael Terlizzi, che la vede sia matura che infantile allo stesso tempo. Martina di contro sente forte il bisogno di affermarsi, trovare una sua dimensione ben definita. Si chiede però se tatuaggi e disegni siano davvero il percorso giusto da seguire. Discorsi che per una volta non c’entrano nulla con Daniele Dal Moro, da cui comunque la ragazza non ha preso le distanze. Anzi, l’impressione dall’esterno è che basti un semplice abbraccio per farle ribollire di nuovo il sangue e ipotizzare a un possibile amore con il veronese. Vladimir Luxuria crede di averci visto giusto: per Martina anche un solo abbraccio ha un significato enorme, soprattutto quello che il ragazzo le avrebbe dato in una delle ultime notti. Motivo di discussione successiva, ovviamente. Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni e Vladimir Luxuria.

Pronta a lasciare la casa?

Martina Nasoni potrebbe dover lasciare il Grande Fratello 2019 questa sera, grazie al televoto ancora in corso che la vede a confronto con Serena Rutelli e Michael Terlizzi. Entrambi concorrenti molto forti e con un discreto numero di sostenitori, molti più di quanti la ragazza sia riuscita a conquistare nel suo percorso gieffino. Sui social molti lamentano le troppe pressioni di Martina su Daniele Dal Moro, che dopo essere stato attaccato per via della sua ambiguità, ora appare più che altro come una vittima. Non giova al gioco della ragazza nemmeno il recente intervento del padre, che ha scelto di parlarle dal vivo e le ha consigliato di staccarsi in via definitiva dal concorrente di Verona. Sembra però che Martina non abbia tenuto in considerazione le parole del genitore, che di certo parla per il suo bene e che ha notato come l’umore della figlia sia crollato proprio a causa della vicinanza di Daniele. Secondo alcuni dei concorrenti però l’incursione del padre non avrebbe agevolato la posizione di Martina, apparsa ancora una volta come la piccolina della Casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA