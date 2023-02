Martina Nasoni, falso amore con Daniele Dal Moro?/ Edoardo Tavassi insinua il dubbio

Grande fratello vip 7, Martina Nasoni finge un sentimento d’amore verso Daniele Dal Moro?

É amore fake quello che vincola Martina Nasoni all’ex storico Daniele Dal Moro, ora che gli ex sono concorrenti al Grande Fratello vip 7 in corso? É il quesito che nasce ora spontaneo nel web, dal momento che l’ex gieffina ha fatto ingresso nella Casa del Grande Fratello vip, e, alla trentesima puntata in diretta dello spin-off del reality dedicato alle celebrity, emerge che lei voglia ricucire in definitiva i rapporti avuti in origine con l’ex fidanzato. Con la sua entrata in scena nel reality, la “ragazza dal cuore di latta” fa al contempo da “terza incomoda” tra Daniele e la conoscente intima e coinquilina, al Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli, minacciando la rottura della nuova coppia voluta dai telespettatori, sul nascere.

Il popolo degli internauti, via social, non a caso ora si interroga sulla veridicità della vicinanza nonché l’amore incondizionato che Martina Nasoni testimonia di coltivare con Daniele Dal Moro, ben oltre lo spazio e il tempo della loro lovestory, finita almeno formalmente.

Questo, a margine dei dubbi sollevati nella Casa più spiata d’Italia dall’altro gieffino concorrente nel reality, Edoardo Tavassi. Secondo l’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 sarebbe sospetta di mero interesse alla visibilità TV da parte dell’ex Grande Fratello 16, la visita di Martina Nasoni registratasi al Grande Fratello vip 7, che lei palesa come una testimonianza della sua vicinanza incondizionata all’ex Daniele Dal Moro.

“Ogni tanto una telefonata, l’ultima di

un’ora e mezza così- é però il pensiero critico di Edoardo Tavassi condiviso da una compagine del web, che fa il tifo sfegatato per la nascita della coppia Oriana Marzoli e Daniele Dal Corso-. Nel mio caso se io

fossi realmente interessato a una persona

di certo faccio qualcosa in quei cinque

anni, non aspetto il Grande Fratello. Non

entri qua “sì sono venuta… magari poi

vediamo…”.













