Martina Nasoni, malattia al cuore/ “Avanza, non è ancora stata scoperta la cura”

Martina Nasoni, ultima vincitrice della versione nip del Grande Fratello, è tornata nella casa di Cinecittà come ospite. Durante la sua partecipazione nel reality show Martina aveva conosciuto Daniele Dal Moro con cui aveva poi iniziato una relazione. Nonostante la loro storia d’amore sia finita da tempo, dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 Daniele ha sempre speso belle parole per l’ex fidanzata.

In questi giorni Martina Nasoni si sta facendo conoscere dagli altri inquilini della casa e ha anche parlato della sua malattia al cuore. Alcuni concorrenti, incuriositi dalla sua storia, le hanno chiesto di parlare della canzona di Irama, “La ragazza con il cuore di latta”, ispirata alla sua storia: “È stato inaspettato, un’emozione enorme. Io e Irama ci siamo viste un paio di volte. Sono molto emotiva quando parlo delle mie cose. Gli avrò trasmesso cosa mi suscitava tutta quella situazione”, ha detto Martina.

Martina Nasoni parla della sua malattia

Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, ha ammesso di aver affrontato seriamente la sua malattia e tutto quello che significava per lei quando è entrata nella casa del Grande Fratello 16, nel 2019. “Ho una patologia al cuore che ho ereditato da mia mamma. È una malformazione che avanza, che non può essere fermata. Non è ancora stata scoperta la cura”, ha spiegato Martina, rispondendo alle domande di alcuni concorrenti. Per Martina la sua malattia è un grande insegnamento, nel bene e nel male, ma a volte la rabbia prende il sopravvento e la spinge a chiedersi: perché è successo proprio a me? Nonostante tutto si sente molto fortunata: “Ho la possibilità di intervenire, di monitorare…”.

