Martina Nasoni, reazione all’ex Daniele Del Moro al GF Vip?/ Il post sui social

Martina Nasoni frecciata all’ex Daniele Del Moro? Le parole dell’ex gieffina sui social

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2022 sono stati presentati i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Tra loro anche Daniele Del Moro, ex di Martina Nasoni, che ha partecipato alla sedicesima edizione del reality show. Proprio lui ha avuto una relazione con Martina Nasoni nella casa del GF che dopo alcuni anni dalla fine del programma è finita.

Nella clip video, Daniele Del Moro ha dichiarato sulla sua ex: “Ho avuto una chiamiamola storia con Martina. Per me non era amore, per lei sembrerebbe di sì ed è sicuramente una persona a cui voglio molto bene”. Questo aver sminuito un po’ la relazione ha meritato una risposta da parte di Martina Nasoni? Su Instagram, l’ex gieffina allegato ad una sua foto scrive: “Buon vento!”. Che sia un messaggio rivolto al suo ex nella casa?

Qualche tempo fa, alcuni utenti hanno segnalato una foto di Daniele Del Moro insieme alla sua ex Martina Nasoni. In molti si sono chiesti che cosa fosse successo ai due, comparsi di nuovo insieme dopo la rottura. Ritorno di fiamma?

Purtroppo, a quanto pare sia Martina Nasoni che Daniele Del Moro hanno confermato di essere rimasti amici e che non c’è nulla di più di questo. Come riporta Il Vicolo delle News: “Dopo tanto tempo è curioso vedere insieme due ex che si sono tanto amati ma anche tanto “scannati”! Come ricorderete, Daniele e Martina hanno partecipato al Grande Fratello 16 (l’ultimo in versione Nip, condotto da Barbara D’Urso e vinto dalla stessa Nasoni) e hanno cominciato una reale frequentazione una volta terminato il reality. Tra alti e bassi la loro relazione, che ha appassionato il pubblico, è andata avanti per mesi.“

