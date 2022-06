Martina Patti: “Denunciai il padre di mia figlia Elena Del Pozzo”/ “Mi picchiava e…”

A “Chi l’ha Visto”, programma di Rai Tre, sono state mandate in onda le dichiarazioni rese agli inquirenti dalla madre della piccola Elena Del Pozzo, Martina Patti, circa i suoi rapporti con il papà della figlia. Nel file audio trasmesso in prima serata, si sente la donna affermare: “I rapporti con il padre di Elena sono sempre stati difficili, perché mi sottometteva. Era molto geloso, alzava le mani, urlava, e anche i miei zii che abitano al piano di sotto lo sentivano”.

Liliana Resinovich, marito “Claudio insignificante”/ Sterpin “Loro in crisi da tempo”

Martina Patti ha aggiunto di avere anche sporto una denuncia contro Alessandro Del Pozzo quando la bambina aveva circa due anni, però poi “i suoi genitori mi hanno fatto pesare la cosa, accusandomi di peggiorare la sua posizione. Quindi mi sono convinta a ritirare la denuncia. Negli ultimi due anni Alessandro non alzava più le mani, perché aveva paura che io potessi denunciarlo, però continuava a urlare contro di me. Adesso lui abita dalla mamma, ha un’altra storia, infatti ho visto che di recente su WhatsApp ha messo una foto con questa ragazza, e anche Elena mi ha detto che quando era con lui c’era anche questa compagna, con la quale sono andati insieme al parco”.

Elena Del Pozzo, i funerali/ “Auto dei nonni materni è stata assaltata dai presenti”

MARTINA PATTI: “ELENA ERA SECCATA QUANDO ANDAVA A DORMIRE DAL PAPÀ”

Nel prosieguo di “Chi l’ha Visto”, il documento di Martina Patti ha fornito ulteriori dettagli circa le reazioni della donna alla nuova relazione del suo ex partner: “Non provo alcun fastidio per questa storia, anzi, per me è stata una liberazione, perché così Alessandro mi lascia in pace. Infatti, da quando ha questa storia, parliamo della bambina senza litigare. Anche io sto cercando di rifarmi una vita: frequento amici, vado alle feste. Lui dice che io ho una storia, ma non è vero: frequento un vecchio amico, ma non ho una relazione sentimentale con lui”.

Morte Giorgio Medaglia, Carillo "Non fu suicidio"/ “Troppe anomalie: telefonata e…”

“Ultimamente – ha concluso Martina Patti – ho notato che la bambina era seccata, perché il papà dormiva in un’altra stanza con la sua donna. Anzi, più di una volta mi ha detto che quando era con lui, spesso il papà se ne andava, perché usciva con la sua fidanzata”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA