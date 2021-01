MARTINA ROSSI, CASSAZIONE ANNULLA ASSOLUZIONI/ Si va all’appello bis

La Cassazione annulla l’assoluzione per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, entrambi di 28 anni. Il 9 giugno 2020 la sentenza della Corte di appello di Firenze aveva assolto i due imputati, accusati di tentata violenza sessuale nei confronti di Martina Rossi. I giudici della Suprema Corte hanno accolto le richieste del procuratore generale Domenico Seccia, secondo il quale i giudici della Corte di Appello di Firenze erano prevenuti nell’intenzione di assolvere i due imputati. Ora, quindi, si andrà all’appello bis.

“Hanno cercato di farla passare come una mangiatrice di uomini” ha dichiarato Franca, la mamma di Martina Rossi, al Corriere della Sera. In aula questa mattina non sono mancati momenti di tensione, in particolare quando la difesa degli imputati ha detto che la giovane era affetta da problemi psicologici e adottava un abbigliamento e comportamenti lascivi. Addirittura è stata addotta l’ipotesi che la ragazza si fosse buttata dal balcone perché respinta da Albertoni e Vanneschi. A udire queste parole la signora Franca, indignata, è uscita dall’aula.

MARTINA ROSSI, LA CASSAZIONE HA DETTO CHE NON SI È SUICIDATA

Quella sera del 13 agosto 2011 Martina Rossi era in vacanza, per la prima volta da sola, a Palma di Maiorca. Assieme a lei ci sono due amiche. Conoscono due ragazzi, gli aretini Albertoni e Vanneschi, e decidono di passare la serata insieme nella stanza 609 dell’albergo dove alloggiano le ragazze. Due cittadini danesi che si trovavano nella camera di sotto alla loro hanno raccontato di aver udito un urlo straziante squarciare il silenzio. Poi i passi veloci di qualcuno che correva lungo le scale. Infine la tragedia, Martina Rossi cade dal balcone della stanza al sesto piano. Morirà sul colpo. Il suo corpo è stato ritrovato senza indosso le ciabatte e i pantaloncini. Ma la polizia spagnola ha archiviato di tutta fretta il caso: si è trattato di suicidio. Questo verdetto che ha indignato i familiari, che si sono battuti strenuamente per chiedere giustizia. “Abbiamo sentito dire delle enormi falsità sul nostra figlia – ha dichiarato Bruno Rossi a Repubblica poco prima del verdetto della Cassazione – Che era drogata, che era depressa, che si era buttata giù per una delusione d’amore. Ma continuiamo a sperare”. Per il momento, la giustizia ha dato ragione ai familiari di Martina.



