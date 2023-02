Martina Valdes, chi è la fidanzata di Blanco/ Il bacio in discoteca dopo il successo a Sanremo

Martina Valdes e Blanco, una storia d’amore nata poco dopo lo scorso Festival di Sanremo: quel bacio in discoteca…

La storia d’amore tra Martina Valdes e Blanco procede a gonfie vele, a quasi un anno dal loro fidanzamento. Allo scorso Festival di Sanremo, infatti, il cantante era fidanzato con Giulia Lisioli, che lo aveva accompagnato e sostenuto all’Ariston. La ragazza era presente tra il pubblico e aveva assistito alla vittoria del compagno, che dopo la proclamazione le era corso incontro per abbracciarla. Poco dopo, tuttavia, Blanco è stato pizzicato in discoteca assieme ad un’altra ragazza, Martina Valdes. Il filmato fece il giro del web, con le voci di rottura con Giulia che trovarono poi conferme nei fatti. Dunque Martina e Blanco uscirono allo scoperto, con la loro unione che oggi appare più forte che mani.

Non mancano infatti le bellissime dediche social che i due ragazzi si rivolgono a vicenda. “Sono fottutamente fiera della persona che sei, davvero. Sei riuscito a creare tutto questo senza nemmeno rendertene conto, e vedere il tuo sorriso appagato e orgoglioso ogni volta che sali su quel palco mi riempie il cuore di gioia”, ha scritto la Valdes a Blanco in un post capace di raccogliere più di sessantamila like non molto tempo fa. “Mi fai sentire la donna più bella del mondo con un tuo solo sguardo, sai sempre come strapparmi un sorriso nelle giornate più spente: è qualcosa di incredibile”, le parole della fidanzata di Blanco.

Martina Valdes, ecco chi è la fidanzata di Blanco: qualche dettaglio sulla vita privata

Ma cosa sappiamo di Martina Valdes e della sua vita privata? Innanzitutto che è originaria di Desenzano del Garda e che vive a Salò, almeno stando a quanto apparso sul profilo Facebook. Non è del tutto chiaro quanti anni abbia, ma è giovane ed è sicuro che lavori come ballerina. Collabora infatti per l’organizzazione Mamacita Club. Sui social è molto attiva, pubblica spesso infatti brevi filmati e fotografie delle sua passione e della sua vita privata. Secondo i ben informati la storia d’amore tra Martina Valdes e Blanco sarebbe iniziata tra febbraio e marzo dello scorso anno.

In tutti questi mesi la coppia ha fatto breccia nei cuori dei fan, che infatti stravedono per loro e che sperano in un futuro sempre più radioso. Apprezzatissimi, dal pubblico, gli scatti e i momenti che Blanco e Martina condividono della loro vita privata. Come la scorsa estate, in Sardegna, quando la coppia postava sui propri social foto e stories romantiche, quasi quotidianamente.











