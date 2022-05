Martina Valdes, nuova fidanzata Blanco/ Il bacio in discoteca mentre lui…

Martina Valdes, ecco chi è la nuova fidanzata di Blanco: la gita a Parigi e l’ufficializzazione

Martina Valdes è la nuova fidanzata di Blanco. Dopo aver messo definitivamente in archivio la storia con Giulia Lisioli, la ragazza a cui aveva dedicato la vittoria di Sanremo 2022, il cuore di Riccardo Fabbriconi ha ripreso a battere. Dopo tanti spifferi e rumors di gossip sono stati direttamente Martina e Blanco ad uscire allo scoperto, facendosi pizzicare in atteggiamenti inequivocabili nella romanticissima Parigi.

Sia la ragazza che il cantante hanno pubblicato sui rispettivi profili alcune foto della loro fuga d’amore. La coppia si è concessa una fuga in terra parigina dopo la fine dell’Eurovision 2022, al quale il giovane artista lombardo ha preso parte insieme a Mahmood in rappresentanza dell’Italia. Una gita dolcissima e passionale, con. tanto di bacio sotto la Torre Eiffel.

Martina Valdes, il bacio a Blanco mentre lui era fidanzato con Giulia Lisioli

Come dicevamo, dunque, Martina Valdes è entrata nella vita di Blanco da poco tempo. Fino al Festival di Sanremo 2022, infatti, il cantante era impegnato con Giulia Lisioli, che lo aveva accompagnato e sostenuto dal primo all’ultimo giorno. La ragazza era in prima fila nel momento in cui Amadeus annunciava il vincitore, tanto che l’artista si è catapultato già palco per correre in platea ad abbracciarla. Trascorso un breve periodo, però, Blanco è stato pizzicato in un locale mentre baciava un’altra ragazza, Martina Valdes appunto. Il filmato ha fatto il giro del web e le voci sulla rottura con Giulia sono diventate realtà poco tempo dopo.

