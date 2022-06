Martina Valdes, nuova fidanzata Blanco/ Quel bacio a Parigi che ha tolto ogni dubbio

Martina Valdes e Blanco, un amore alla luce del sole

Martina Valdes e Blanco, ormai, si amano alla luce del sole e senza più nascondersi. Terminata la storia del cantante con Giulia Lisioli, la donna a cui si era “promesso” dopo la straordinaria vittoria al Festival, il cantante ha ritrovato l’amore. Dopo un periodo caratterizzato da numerosi gossip e scatti sospetti, i due ragazzi sono usciti allo scoperto ammettendo la relazione. La loro prima uscita pubblica, da fidanzati, a quanto pare risale alla fuga romantica nella città dell’amore, Parigi, poco dopo la fine di Eurovision 2022.

Ad ufficializzare il tutto sono stati entrambi, pubblicando quasi contemporaneamente alcuni scatti inequivocabili sui rispettivi profili social. Se fino a quel momento non era chiaro cosa ci fosse realmente tra i due giovani, dopo la gita parigina appare tutto più chiaro.

Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco dopo Giulia Lisioli

A Parigi, infatti, non è mancato il classico bacio sotto la Torre Eiffel, che ha definitivamente dato il via alla loro relazione. La storia tra Martina Valdes e Blanco, in ogni caso, ha continuato a far discutere anche dopo Parigi. Questo perché fino a poco tempo prima, il cantante faceva coppia fissa con Giulia Lisioli, che lo aveva accompagnato al Festival di Sanremo e a cui aveva dedicato la vittoria della kermesse. In quella circostanza l’artista si era precipitato in platea per abbracciare il suo amore. Un amore che, evidentemente, si è smarrito poco dopo. Infatti Blanco è stato ben presto pizzicato in compagnia di un’altra ragazza, Martina Valdes, la sua attuale fidanzata.

