Martina Zaghi, duetto con Nek a “Dalla Strada al Palco”/ “Ti sostituisco a Renga!”

A “Dalla Strada al Palco” c’è anche Martina Zaghi, giovane cantante di Bologna, che nel video di presentazione racconta: “Essere musicista è un po’ un perdersi. Sono Martina, vengo da Bologna e faccio l’artista di strada dal 2016. La musica ha sempre fatto della mia vita da quando ero bambina, mio padre suonava le canzoni per me e mia sorella. Quando sono uscita da scuola, la cosa più semplice è stata iniziare a lavorare con mia mamma ma sentivo di sprecare il mio tempo”.

Dopo aver provato a lavorare nel negozio della mamma, Martina ha scelto la musica, decidendo di andare a cantare in strada. “Quando ho scelto di andare per strada avevo un’ansia tremenda ma mi sono buttata e non ho mai smesso. I miei genitori sono i miei fan numero uno, da sempre e per sempre”, rivela l’artista.

Il duetto con Nek!

Dopo l’esibizione sulle note di “Due Vite” di Marco Mengoni, c’è una sorpresa per Martina Zaghi. La giovane cantante da piccola ascoltava le canzoni di Nek: così i due si dilettano in un duetto sulle note di “Almeno stavolta”. Al termine dell’esibizione, Carlo Conti scherza: “Nek ha deciso che quando ci sarà una data del tour con Renga, tu andrai lì a cantare con loro”. E Filippo lo appoggia: “Io ti sostituisco a Renga, preferisco te”.

