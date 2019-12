Mary Rider, da giornalista a pornostar/ Chi è? “La mia famiglia non vuole vedermi…”

Si chiama Mariagiovanna Ferrante ed è originaria della provincia di Salerno ma oggi è meglio nota come Mary Rider. Un nome d’arte che nasce da un grande amore, come lei stessa ha spiegato: “Ho scelto questo nome d’arte perché sono una grande appassionata di motociclette”. Mariagiovanna, prima di diventare Mary, era una giornalista d’inchiesta e, come riportato da Dagospia, ha dichiarato di aver duramente lavorato per rendere reale questo suo desiderio. Eppure la vita l’ha portata ad intraprendere un’altra strada: nel 2013 si dedica al porno, diventando un’attrice hard. Una scelta che le crea problemi in primis con la sua famiglia: “La mia famiglia non vuole vedermi per festeggiare il Natale. Ho contatti solo con mia madre. Ma ho anche la fortuna di condividere la passione per il porno con mio marito“ ha raccontato tempo fa a Libero Quotidiano.

Mary Rider, chi è la pornostar ospite a Live non è la D’Urso

Mary Rider è ad oggi una nota pornostar e torna sul piccolo schermo questa volta come ospite di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso. Quello della famiglia e della reazione alla sua scelta di lavorare nel mondo del porno la Ryder ha dedicato molte parole. In un’altra intervista di qualche tempo fa, l’attrice hard ha dichiarato: “Ho molto rispetto per il giornalismo e credo che sia una professione fondamentale in un Paese libero e democratico, ma ho preso questa strada e non me ne pento di certo, anche se alla mia famiglia questa decisione non è piaciuta affatto”. Ulteriori dettagli sulla sua vita privata e lavorativa saranno svelati in studio a Live.

