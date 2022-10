Marzia Capezzuti fatta sparire nel giorno del compleanno?/ Nuova ipotesi nel giallo

Marzia Capezzuti fatta sparire nel giorno del compleanno, l’8 marzo 2022? È la nuova ipotesi sulla scomparsa della 29enne milanese di cui non si hanno più notizie da mesi. Inizialmente, sulla base dell’ultimo contatto telefonico con i genitori risalente al giugno 2021, si è pensato che potesse essere sparita allora ma adesso, spiega Chi l’ha visto?, un avvistamento di 7 mesi fa rimescola le carte sul tavolo delle indagini. La giovane potrebbe essere scomparsa quel giorno quando, secondo una nuova testimonianza, sarebbe stata vista uscire dalla casa dei parenti del fidanzato defunto – in cui era rimasta ospite nonostante la morte dell’uomo – accompagnata da alcuni di loro per andare chissà dove. Dopo questo ultimo episodio, di Marzia Capezzuti non vi sarebbe più traccia.

I genitori della 29enne, Ciro e Laura, hanno rilanciato il loro appello davanti alle telecamere della trasmissione di Federica Sciarelli perché venga fuori tutta la verità. Il padre, a cui Marzia Capezzuti aveva confidato di temere per la sua pensione “usata” da qualcuno che avrebbe inizialmente aiutato per presunti debiti non meglio specificati, ha usato toni molto forti all’indirizzo della donna che oggi risulterebbe tra i 5 indagati nell’ambito dell’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere aperta dalla Procura di Salerno. “Ci dica dove è Marzia, basta con queste prese per i fondelli“, ha tuonato Ciro Capezzuti, dicendosi ormai stanco delle versioni che gravitano intorno al caso di sua figlia.

Marzia Capezzuti scomparsa a Pontecagnano Faiano: ultimo avvistamento nel marzo 2022

Marzia Capezzuti potrebbe essere scomparsa diversi mesi dopo l’ultima conversazione telefonica con il padre e la madre. È quanto emerge dalle recenti novità sul caso della 29enne riportate da Chi l’ha visto?, una nuova ipotesi che avanza nel giallo e che ricostruirebbe il quadro di una sparizione avvenuta in tempi più recenti rispetto alla prima pista. Inizialmente, infatti, seguendo la cronologia dei contatti con i genitori si è pensato che potesse essere sparita nell’estate 2021, ma la realtà potrebbe avere una diversa faccia.

Stando alle notizie riportate in tramissione, Marzia Capezzuti sarebbe stata vista uscire dall’abitazione in cui viveva con la famiglia del fidanzato, ormai defunto, il 7 marzo scorso. Una data immediatamente precedente il giorno del suo compleanno, l’8 marzo, una ricorrenza che, secondo l’avvocato dei genitori, Nicodemo Gentile, Marzia Capezzuti potrebbe non aver festeggiato. Quel giorno i genitori non l’avrebbero chiamata perché la 29enne non aveva un telefono suo. Per parlare con la sua famiglia, rimasta in Lombardia, Marzia Capezzuti avrebbe usato un dispositivo della sorella del fidanzato. “Ogni volta c’è sempre qualcosa di nuovo – ha detto Ciro Capezzuti –, ma alla fine la domanda è solo una: Marzia dov’è? Perché la signora non ce lo dice, perché non ci aiuta, visto che lei è un animo buono e gentile, che si permette di giurare su Dio che lei non sa niente?“. Diverse testimonianze choc richiamano un quadro di presunti orrori che la 29enne avrebbe vissuto in costanza della convivenza con i parenti dell’ex compagno, racconti che ora sono al vaglio degli inquirenti e che non smettono di aggiungere riflessi inquietanti alla storia.











