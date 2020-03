MASCHERINE FFP2 E FFP3 PER CORONAVIRUS/ I consigli: “Non servono a nulla se…”

Indossare le mascherine è utile per contrastare la diffusione del Coronavirus? Dipende: quelle chirurgiche e antismog non servono a molto, perché non sono progettate per difendere dai virus. L’associazione di categoria Assosistema Safety, che rappresenta i maggiori produttori e distributori dei Dpi (dispositivi di protezione individuali e collettivi) fornisce tre importanti consigli, riportati dal Sole 24 Ore. In primis, distinguere le maschere di protezione respiratoria da quelle chirurgiche o antismog. Solo le Dpi proteggono dai virus. Bisogna scegliere quelle FFP2 e FPP3 conformi alla EN 149. «Hanno un’efficacia filtrante del 92% e del 98%», spiega Alberto Spasciani, vicepresidente di Assosistema Safety. Queste sono idonee anche per proteggersi da “agenti biologici aerodispersi” come i virus. Infine, il consiglio su come indossare correttamente le mascherine. Può sembrare banale, ma se indossate male si rendono inutili. «Bisogna indossare il Dpi correttamente, avendo cura di seguire le istruzioni del fabbricante e verificando la tenuta della maschera al volto dell’operatore. Questo è fondamentale per garantire la protezione, dato che anche il dispositivo più sofisticato indossato in maniera non corretta non serve a nulla». (agg. di Silvana Palazzo)

CORONAVIRUS, AVVIATO ITER ACQUISTO MASCHERINE

L’iter per l’acquisto di mascherine chirurgiche è stato avviato: così si aggira il blocco dell’export messo in campo da Francia e Germania, su cui sono scoppiate le polemiche nel recente Consiglio dei ministri della Salute dell’Unione europea. Si arriverà quindi alla distribuzione di 22 milioni di “pezzi” a partire dal 12 marzo per raggiungere l’obiettivo il 30 aprile. Facebook e Instagram intanto hanno messo al bando le pubblicità di mascherine. Un nuovo giro di vite per arginare truffe e fake news online sull’emergenza Coronavirus. Dunque, le piattaforme di Menlo Park hanno imposto una sospensione temporanea degli annunci commerciali relativi a mascherine e ad altri dispositivi sanitari su cui si è scatenata la caccia all’acquisto nelle ultime settimane. Nel frattempo, in Italia si lavora per fornire gli ospedali delle agognate 5mila postazioni di terapia intensiva. Con una procedura d’urgenza ci sarà in quattro giorni la consegna dei kit per allestire le postazioni di rianimazione. Il costo è di 185 milioni: in poche ore si procederà dunque con l’aggiudicazione.

CORONAVIRUS, 22 MILIONI DI MASCHERINE E 5MILA KIT RIANIMAZIONE

La gara, sulla base di un decreto del Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che agisce per conto del governo, è stata affidata a Consip, che ha pubblicato la proceduta negoziata, quindi la gara per l’acquisto dei dispositivi. Oltre alle mascherine, arriveranno al più presto negli ospedali indicati come prioritari dalla Protezione civile ben 1.800 ventilatori polmonari ad alta intensità per la terapia intensiva, 3.200 ventilatori polmonari per terapia subintensiva a turbina, 5mila monitori, 351.250 accessori per ventilatori polmonari, pompe infusionali e peristaltiche. Si tratta dunque di un kit completo, al netto di brande e materassi, per allestire una postazione di terapia intensiva. Ma la Protezione civile nel weekend ha raggiunto un accordo con la società italiana Siare engineering, individuata dalla Consip, che produce postazioni di terapia intensiva ed è pronta a fornire da magazzino 320 pezzi. Ma Invitalia, braccio del Tesoro, per ampliare le linee di produzione interverrà economicamente, l’Esercito invece con 25 tecnici a supporto dell’azienda. L’obiettivo è garantire 500 respiratori al mese.



