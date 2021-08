Mascherine FFP2 gratis a studenti over 14/ Se vanno a scuola con mezzi pubblici

Mascherine FFP2 gratis a tutti gli studenti italiani over 14 che andranno a scuola con i mezzi pubblici. La proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella diventa realtà. Il commissario all’amergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, dopo averla esaminata, ha deciso di approvarla. Gli ha scritto infatti per comunicargli di aver dato il via libera alla pianificazione logistica di questa operazione, che quindi verrà estesa a tutte le aree metropolitane italiane. L’idea per Firenze è diventata nel giro di 24 ore un progetto nazionale. «Sui trasporti possiamo lavorare di più sulla prevenzione, ho parlato con il capo della Protezione Civile Curcio, gli ho proposto di dotare gli studenti di Ffp2 per i bus, ora ne parlerà con il generale Figliuolo», aveva detto il sindaco.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 AGOSTO/ Dati: 374 nuovi casi, 2 morti

E così il generale l’ha visionata e gli ha scritto, non solo per dirsi d’accordo, ma anche per spiegarli che è coerente con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico e quindi c’è l’intenzione di metterla in campo. Da Palazzo Vecchio, riferisce Repubblica, fanno sapere che Figliuolo «ha già incaricato il suo team di lavorare a un piano logistico per far fronte a questa richiesta».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 17 AGOSTO/ Dati Ministero Salute: +5273 casi e 54 morti

MASCHERINE FFP2 GRATIS A STUDENTI: LA PROPOSTA

La proposta di Dario Nardella è molto semplice: gli studenti over 14 che useranno i mezzi pubblici come autobus, tramvia e metropolitane, per andare a scuola, avranno a disposizione mascherine FFP2 gratuite. Quello dei trasporti è del resto un tema molto delicato, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Considerando l’affluenza di studenti sui mezzi pubblici, si è pensato dunque di garantire loro delle mascherine che forniscono una protezione maggiore rispetto alle tradizionali mascherine chirurgiche.

Ma non dovranno essere le famiglie a sostenere questa spesa, perché la proposta avanzata dal sindaco di Firenze prevede che siano consegnate gratuitamente agli studenti over 14. Anche per questo motivo il compito ora del generale Figliuolo è quello di elaborare un piano logistico per garantire in primis la fornitura. Resta da capire se questa idea riguarderà solo le 10 città metropolitane.

Massimo Galli/ "Curva contagi poco attendibile: sono molti di più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA