MASCHERINE, TRUCCHI CONTRO APPANNAMENTO OCCHIALI/ Coronavirus: tecniche e consigli

L’uso delle mascherine per ridurre il rischio di contagio da coronavirus porta con sé una fastidiosa conseguenza per milioni di persone che si ritrovano ad avere gli occhiali da vista continuamente appannati dal respiro. La notizia è che riuscire a posizionare la mascherina in maniera corretta senza rinunciare ad una buona visione del mondo circostante è possibile. Come? Applicando le tecniche giuste. Ad elencare i trucchi del mestiere è stato Il Post, a partire dalla soluzione trovata da un paio di ricercatori nel 2011. Questi hanno capito che per evitare il fastidioso appannamento bastava pulire gli occhiali con acqua e sapone prima di indossare la mascherina e di lasciarli asciugare all’aria o tamponandoli con delicatezza con un panno. In questo modo sulle lenti si formerà una sorta di strato protettivo costituito dal sapone che garantisce una “autonomia” di un paio d’ore.

OCCHIALI APPANNATI DA MASCHERINA? TECNICHE E TRUCCHI PER EVITARLO

Ma perché per non avere gli occhiali da vista appannati dal respiro che passa dalla mascherina basta lavarli con acqua e sapone? Il fatto è che l’appannamento avviene per effetto dell’incontro tra il vapore del nostro alito e la superficie delle lenti: il risultato di questo mix è una condensa che si deposita sotto forma di minuscole goccioline sugli occhiali provocando quel velo insopportabile e anche pericoloso se siamo in movimento. Grazie al sapone, la tensione superficiale intrinseca dell’acqua che genera il fenomeno viene ridotta e l’umidità dispersa. Per i meno pazienti e meno portati a questo esperimento esistono comunque in commercio degli spray anti-appannamento. Ben più ingegnosa la soluzione proposta dal dipartimento di polizia di Tokyo, che ha suggerito di piegare il lembo superiore della mascherina verso l’interno creando così una barriera che impedisce all’aria di salire verso gli occhi. Per evitare che dopo averla piegata la mascherina non copra abbastanza si può aggiungere una striscia di tessuto o un fazzoletto di carta nello stesso punto, ovvero dove la mascherina normalmente poggerebbe sul naso, poco sotto gli occhi.



